Aqara Curtain Driver E1 im Kurztest: Smarte Vorhänge

Vernetzte Vorhänge zum Nachrüsten: Über Aqaras Vorhangmotor lassen sich auch herkömmliche Gardinen per Smart Home statt per Hand öffnen und schließen. Der E1 Curtain Driver passt als "Rod Version" auf Gardinenstangen oder als "Track Version" auf Gardinenschienen mit I- respektive U-Profil. Die Motoren sind dabei gleich, die Varianten unterscheiden sich lediglich im mitgelieferten Zubehör. Die von uns getestete Rod Version kommt mit einem Rollschlitten, die Track-Version bringt Gleiter für die Profilschienen mit.

Der Curtain Driver E1 funkt über ZigBee und benötigt zum Steuern einen Hub von Aqara, der den Motor zu verschiedenen Smart-Home-Systemen weiterreicht. Unterstützt wird neben Alexa und Google Assistant auch Apple Home respektive HomeKit, darüber haben wir den Vorhangmotor auch getestet. Aqara hat zudem ein Update für den Hub angekündigt, der Support für den Standard Matter nachreichen soll.

Für die Installation koppelt man beide Geräte miteinander über die englischsprachige Aqara-App. Anschließend setzt man den Rollschlitten auf die Gardinenstange zwischen die erste und zweite Vorhangöse und hängt den E1 in den Schlitten. Der Vorhangmotor fährt dann auf der Stange hin und her, um sich zu kalibrieren. Bei Blockaden stoppt er. Wir brauchten für die Einrichtung zwei Versuche. Wer zwei Vorhänge steuern will, benötigt zwei Motoren und muss diese einzeln installieren.

Curtain Driver E1 (Vorhangmotor) Hersteller: Aqara // Maße: 146 × 96 × 48 mm // Gewicht: 235 g // Lieferumfang: Ladekabel, Führungsschlitten und Klammern (nur Rod-Version), Schienengleiter (nur Track-Version) // Systemanforderungen: Aqara Hub, iPhone/iPad mit iOS 15 oder Android-Smartphone // Preis (Hersteller): 109 €

Smarte Vorhänge akzeptieren Handbedienung

Nach der Einrichtung tauchte der E1 in der Apple-Home-App auf. Wenn wir den Vorhang per Hand nur zum Teil öffneten oder nur ein Stück zuzogen, erkannte der Motor das und zeigte einen Prozentwert statt "offen" respektive "geschlossen" an. Im Test konnten wir den Antrieb problemlos per Home-App oder mit Sprachbefehlen wie "Hey Siri, Vorhang Büro auf" oder "Hey Siri, Vorhang Büro auf 50 Prozent" steuern.

Der Curtain Driver E1 besitzt auch einen Lichtsensor, dieser wird jedoch nicht an HomeKit durchgereicht. Allerdings kann er durch den Vorhangstoff beeinträchtigt werden. Der Motor hat einen eingebauten Akku, eine Ladung soll etwa ein Jahr lang halten. Nachgeladen wird per USB-C. Das beiliegende Kabel ist mit 80 Zentimeter allerdings ziemlich kurz.

Gardinenstange nachmessen

Der Curtain Driver E1 funktionierte im Test gut und eignet sich, wenn man bereits einen Aqara Hub besitzt und einzelne Vorhänge steuern will. Vor dem Kauf sollte man allerdings genau nachmessen: Gardinenstangen müssen etwa einen Durchmesser von mindestens 25 und höchstens 32 Millimeter haben. Andernfalls kann sich der Antrieb nicht bewegen. Auch sollte der Vorhang maximal 12 Kilogramm wiegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)