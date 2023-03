Aqara Heizkörperthermostat E1 im Kurztest: Wärme per App

Aqaras "E1" ist ein Thermostat, der bestehende Heizkörper nachträglich per ZigBee vernetzt und deren Ansteuerung per App von verschiedenen Betriebssystemen aus erlaubt. Getestet haben wir den Regler im Zusammenspiel mit iPhone und Apple Home.

Den E1 schraubt man auf das übliche Gewinde (M30 × 1,5 mm) eines Heizkörpers. Für andere Ventile (RA, RAV, RAVL) liegen Adapter bei. An der Stirnseite des schlichten, weißen E1 befindet sich ein beleuchtetes Display, das mit farbigen Segmenten (Ziel-)Temperatur und Funkstatus anzeigt. Wenn man sich direkt davor befindet, kann man es gut ablesen, direkt von oben jedoch nicht. Mit einem Drehregler lässt sich der Thermostat steuern. Nach drei Sekunden ohne Eingabe schaltet sich das Display ab.

Anbindung an Apple Home per ZigBee-Hub

Um den Thermostat mit dem iPhone zu bedienen oder zu automatisieren, benötigt man einen ZigBee-3.0-Hub von Aqara, etwa die Bridges M2, M1S oder den Camera Hub G3. In der Aqara-Home-App lassen sich Zeitpläne anlegen, zeit- oder sensorgesteuerte Automationen erstellen oder ein Geofencing-Modus aktivieren, sodass etwa die Heizung ausgeht, wenn man die Balkontür öffnet oder man das Haus verlässt.

All diese Funktionen erlaubt aber auch Apples Home-App, zu der die Aqara-Bridge den Thermostat durchreichen kann. Zudem unterstützt der Thermostat auch Amazon Alexa oder Google Home, später soll es Matter lernen. Eine Verbrauchsmessung gibt es in der Aqara-App nicht, ein Protokoll zeigt dort aber an, wenn sich eine Einstellung ändert. Per App lässt sich das Rad sperren, damit Kinder es nicht verstellen.

Smarter Heizkörperthermostat E1 Hersteller: Aqara // Maße: 8,9 × 5,7 × 5,7 cm // Gewicht: 196 g // Lieferumfang: Ventiladapter, Batterien // Systemanforderungen: iOS ab 11, Aqara ZigBee-Hub // Preis: 60 €

E1 mit integriertem Temperaturfühler

Zwar besitzt das E1 auch einen Temperaturfühler, allerdings können dessen Werte je nach Wohnung und Heizkörper von denen in der Raummitte abweichen. Im Idealfall koppelt man einen HomeKit-Temperatursensor mit dem Thermostat, um genaue Werte zu erhalten. Der Thermostat besitzt eine Fenster-Offen-Erkennung und schloss damit automatisch bei einem geöffneten Fenster, regelte den Heizkörper aber nach 30 Minuten automatisch wieder hoch. Etwas unschön fanden wir die Verarbeitung: Das transparente Kunststoff-Fenster, das das Display schützt, hatte bei unserem Testexemplar einige feine Kratzer.

Mit rund 60 Euro ist das smarte Heizkörperthermostat E1 günstiger als HomeKit-Modelle von Eve, funktioniert aber nicht ohne Bridge. Wer eine solche von Aqara besitzt, kommt mit dem E1 günstig zu einer Heizkörper-Steuerung per Apple Home.

