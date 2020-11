"Assassin’s Creed Valhalla" angespielt: Die Wikinger kommen!

Schon mit den beiden Vorgängern "Origins" und "Odyssey" wandelte sich die "Assassin’s Creed" -Reihe vom Schleichabenteuer hin zum imposanten Action-Rollenspiel. "Valhalla" entführt die Spieler nun zu den Raubzügen der Wikinger in das frühe Mittelalter und wird den ein oder anderen Fan mit viel Action und einem Hauch Aufbaustrategie vor den Kopf stoßen.

Eine neue Welt

Eivor will Rache. Die Tochter eines Wikingerkönigs muss mit ansehen, wie ihr Vater von einem Verräter enthauptet wird und macht sich zusammen mit ihrem Stiefbruder Sigurd auf die jahrelange Suche nach dem Mörder. Natürlich spielt der jahrtausendealte Kampf der Assassinen gegen den Templerorden auch hier wieder eine große Rolle. Dazu springt das Spiel immer wieder in die Gegenwart zur Wissenschaftlerin Layla, die das Leben ihrer Ahnin Eivor erforscht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Assassin's Creed Valhalla" (Quelle: Assassin's Creed DE)

Viel mehr wissen wir nach unseren Anspielstunden nicht. Bis auf die recht kurze Rachegeschichte, die im Tutorial abgehandelt wird, ist kein großer Storybogen zu erkennen. Schon die Entwickler haben bei einem Live-Stream für die Presse kurz vor Release angedeutet, dass sich die Handlung eher episodenartig entwickelt. Momentan deutet vieles darauf hin, dass Ubisofts neuester Streich ein enorm umfangreiches Spiel mit über 50 Spielstunden wird. Selbst dann wird man noch nicht alles gesehen und entdeckt haben.

Spielerisch macht "Valhalla" da weiter, wo die Vorgänger aufgehört haben: eine riesige offene Welt, unzählige Missionen und unglaublich viel zu entdecken. Nachdem der Spieler das Geschlecht Eivors ausgewählt hat, geht es für ihn brandschatzend von einer Insel zur nächsten. Im Prinzip lassen die Entwickler von Ubisoft Anvil den Spielern die freie Wahl: Falle ich mit meiner ganzen Horde über Dörfer und Kloster her oder schleiche ich mich hinter die feindlichen Mauern und dezimiere den Gegner. In der Praxis sind die Hack’nSlay-Elemente zumindest in unseren Anspielstunden deutlich wirksamer als das mühsame Meucheln aus dem Schatten. Oft bleibt Eivor ohnehin nichts anderes übrig, als sich brutal auf die Feinde zu stürzen.

Missionsvielfalt

Im ersten Moment werden die Spieler von den zahlreichen Missionen, Fertigkeiten und Fähigkeiten nahezu erschlagen. Zwar gibt es viel weniger Beute als im Vorgänger, aber besonders der Fertigkeitenbaum bietet unzählige Möglichkeiten: Bonuspunkte für Schleichangriffe, Ausweichkonter, Fernangriffe, Täuschungsmanöver und viele mehr. Anders als beim Vorgänger können die Spieler die Fertigkeitspunkte jederzeit neu verteilen. Wer als Assassine nicht weiterkommt, kann problemlos zum brutalen Nahkämpfer umschulen.

Die Missionsinhalte werden Kennern der Reihe bekannt vorkommen: feindliche Festungen erobern, Attentate ausführen und kleine Nebenaufgaben ausführen, wie beispielsweise einen verrückten Inselkönig loswerden oder einen verletzten Soldaten auf skurrile Weise von seinem Leid erlösen. Wie schon in den Vorgängern ist das hervorragend vertont und witzig geschrieben. Das leichte Augenzwinkern macht die teilweise enorm brutalen Kämpfe und Meucheleien auch für zartbesaitete Naturen erträglicher.

Bild 1 von 5 "Assassin's Creed: Valhalla" angespielt (5 Bilder) Groß, spektakulär, actionlastig. "Assassin’s Creed Valhalla" ist ein riesiges Action-RPG, das kaum noch etwas mit den ersten Teilen der Reihe zu tun hat. (Bild: Ubisoft)

Auf neuen Pfaden

Einige neue spielerische Ideen überraschen. So muss Eivor neben den Kampfmissionen auch ein Dorf aufbauen. Eine Schmiede liefert Upgrades für die Waffen und im Kriegerlager kann man neue Kämpfer für die Raubzüge ausbilden. Mit jedem neuen Gebäude wird das Dorf bekannter und einflussreicher. Eine weitere Neuigkeit: Bündnisse mit anderen Wikingerstämmen bilden. Meist funktionierte das in unseren Anspielstunden durch lange Nebenmissionen, um die Gunst der Stämme zu bekommen. In einem Fall muss Eivor erst eine Anführerin befreien, dann ihre Stadt zurückerobern und ihr danach helfen, einen Verräter aufzudecken.

Neben den Story-relevanten Missionen können die Spieler eine lebendige Welt voller Geheimnisse entdecken. Neben Kletterpartien zu Aussichtspunkten gibt es auch einige Rätsel, in denen die Spieler Lichtstrahlen verbinden müssen, um geheime Wege zu erkunden. Von legendären Tieren wie im Vorgänger oder mythischen Gestalten war in unseren Anspielstunden noch nichts zusehen.

Die Grafik ist aber ein echter Hingucker. Mit glänzenden Sonnenstrahlen, die sich im Wasser spiegeln; einem Tag und Nacht-Rhythmus und den fließenden Animationen lässt unsere PS4 Pro noch einmal die Muskeln spielen. Im Gegensatz zum vorherigen Ubisoft-Spiel "Watch Dogs Legion" überzeugen auch die detailreichen Charaktermodelle. Für beide Spiele gilt: Zum Start von PS5 und Xbox Series X/S bekommen die Spieler ein kostenloses Upgrade. Das dürfte sich nicht nur bei der Grafik bemerkbar machen, sondern auch bei den langen Ladezeiten.

Zwischenfazit

"Assassin’s Creed Valhalla" ist ein enorm umfangreiches Action-Spektakel, das sich weiter vom ursprünglichen "Assassin’s Creed" entfernt. Die Kämpfe sind ruppige Hack’n'Slay-Gemetzel, die Schleicheinlagen sind schweißtreibend und die Spielwelt ist ein Fest für Entdecker. Die dezent eingesetzten Strategie-Elemente machen das Spiel sogar einen Hauch komplexer als die Vorgänger. Trotz dieser Änderungen dürften sich besonders die Fans der beiden direkten Vorgänger prächtig unterhalten fühlen – mehr Action-RPG geht nicht.

"Assassin’s Creed Valhalla" erscheint am 10. November für Windows, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S. Es kostet ca. 70. Euro. USK ab 18. Für unser Angespielt haben wir ein paar Stunden die PS4 Pro-Version gespielt.

Siehe dazu auch:

(dahe)