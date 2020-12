Inhaltsverzeichnis Asus Mini PC PN50 mit Achtkern­prozessor AMD Ryzen 7 4700U im Test Grafik, Lautstärke und Leistung Testtabelle Artikel in c't 26/2020 lesen

Asus’ Mini PC PN50 ist ein Barebone mit AMDs aktuellen Kombiprozessoren der 4000er-Generation. Die haben bis zu acht flotte Zen-2-Kerne und integrierte Radeon-Grafik für bis zu 4 UHD-Monitore. Im Testexemplar war der Ryzen 7 4700U verlötet, es gibt aber auch günstigere Varianten mit Ryzen 5 4500U und Ryzen 3 4300U sowie eine mit über 650 Euro unverhältnismäßig teure mit Ryzen 7 4800U.

Arbeitsspeicher, SSD, Festplatte und Betriebssystem muss man selbst besorgen. Für ersteren stehen zwei Fassungen für DDR4-3200-SODIMMs bereit. Für Massenspeicher stehen eine M.2-Fassung für schnelle Steckkärtchen sowie ein SATA-Port für 2,5-Zoll-Geräte bereit.

In Sachen Platzbedarf macht der winzige PN50-Barebone Intels NUC Konkurrenz. Die Grundfläche des Gehäuses beträgt nur 11,5 Zentimeter zum Quadrat, in der Tiefe kommen aber noch einmal knapp zwei Zentimeter für den abgewinkelten Stromstecker hinzu. Das Netzteil ist wie in dieser Geräteklasse üblich extern.