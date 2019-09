Inhaltsverzeichnis Asus VivoBook 14: Gut ausgestattetes Mittelklasse-Notebook mit mattem Display Schnelles USB

Vieles, was man im Mittelklasse-Notebook VivoBook 14 (F412FA) vorfindet, war vor kurzem noch Premium-Geräten mit vierstelligen Preisschildern vorbehalten. So sieht man beispielsweise rund um den matten, blickwinkelunabhängigen Full-HD-Bildschirm nur schmale Ränder, weshalb das Display optisch größer wirkt. Zudem fällt die Grundfläche des dünnen Gehäuses kompakter aus als bei älteren 14-Zoll-Geräten; das Notebook passt somit in Hüllen, die für 13,3-Zoll-Notebooks entworfen wurden.

Die beleuchtete Tastatur gibt den Fingern beim Tippen präzises Feedback. Das Layout erfordert allerdings Training: Die Enter-Taste ist nur einzeilig, und auch die Cursor-Tasten wurden in eine Zeile gequetscht. Die F-Tasten sind ab Werk mit Sonderfunktionen belegt; durch die Tastenkombination Fn-Esc kann man dauerhaft auf die klassischen F-Funktionen umschalten, die wiederum für gängige Kombinationen wie Alt-F4 benötigt werden.

Das Touchpad erkennt Gesten mit bis zu vier Fingern und beherbergt in seiner hinteren rechten Ecke einen Fingerabdruckleser, der komfortables biometrisches Einloggen mittels Windows Hello erlaubt. Zum Steuern des Mauszeigers lässt sich der vom Fingerabdruckleser belegte Teil der Sensorfläche allerdings nicht verwenden – lästig.