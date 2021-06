Inhaltsverzeichnis Attraktive Präsentationen online erstellen: Prezi, Haiku Deck und Canva im Test Testparcours Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle

Online-Präsentationsprogramme besitzen einige entscheidende Vorteile gegenüber Desktop-Programmen: Sie speichern direkt im Netz, laufen systemübergreifend im Browser von Windows-, maOS- und Linux-Maschinen und profitieren dank zahlreicher Vorlagen vom Community-Gedanken. Dazu gibts bei manchen Diensten beispielsweise integrierte Bilddatenbanken mit Millionen freier Fotos, Werkzeuge zur einfachen Diagrammerstellung, Animationen, Soundeffekte, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und so weiter. Doch was taugen solche Versprechen und wo beginnt das Marketing-Bla-Bla? Hier hilft nur: Testen.

Für diesen Artikel haben wir mit Prezi, Haiku Deck und Canva exemplarisch drei Kandidaten herangezogen, die mit unterschiedlichen Ansätzen und Spezialfunktionen Kunden anlocken wollen. Prezi trumpft mit einer Videofunktion auf, mit der sich Präsentationen über eine virtuelle Kamera zeitgleich mit dem Gesicht des Präsentierenden in Microsoft Teams, Zoom & Co. einklinken lassen. So verliert man den Präsentator nicht aus dem Auge und kann dennoch den Folien folgen. Das generiert trotz räumlicher Distanz mehr Nähe, was sich positiv auf die Informationsvermittlung auswirken kann.

Mit Haiku Deck soll man möglichst schnell ansprechende Präsentationen erstellen können. Dafür stellen die Entwickler dem Dienst nicht nur eine Bilddatenbank mit 40 Millionen Dateien zur Verfügung – mit "Zuru" geben Sie Anwendern eine experimentelle KI-Funktion an die Hand, die beispielsweise Folien aus externen Quellen selbstständig mit Inhalten befüllen kann.