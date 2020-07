Inhaltsverzeichnis Augmented Reality: Hololens-Apps mit Buildwagon bauen Hello World: Projekt anlegen Holo-Tastatur Fazit Artikel in iX 7/2020 lesen

Seit ihrem Marktstart 2016 ist Microsofts HoloLens als Augmented- und Mixed-Reality-Device nahezu konkurrenzlos. Hauptsächlich Unternehmen setzen die Brille ein, für Privatanwender dürfte der ambitionierte Preis von rund 3500 Euro für aktuelle HoloLens 2 deutlich zu hoch liegen.

Bislang gibt es nur wenig Standardsoftware für die HoloLens, ohne individuelles Entwickeln geht es in der Regel nicht. Das Erstellen nativer Holo-Apps ist jedoch alles andere als einfach und erfordert einen umfangreichen Werkzeugkasten, bestehend aus der Spieleentwicklungsumgebung Unity, Visual Studio und weiteren Add-ons wie dem Mixed Reality Toolkit for Unity. Da Know-how zu Unity in IT-Abteilungen eher selten zu finden sein dürfte, müssen sich die Programmierer nicht nur mit der neuen Hardware, sondern auch mit der zusätzlich anfallenden Softwareentwicklung befassen.

Die Buildwagon-Plattform bietet einen einfachen und komfortablen Weg, Holo-Apps zu entwickeln, denn sie löst verschiedene Probleme: