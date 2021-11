Ausprobiert: Elektronik Escape-Room Adventskalender

Wer sich die Adventszeit mit elektronischen Rätseln versüßen möchte, kann dies mit dem Elektronik Escape-Room Adventskalender des Franzis Verlags tun. Dieser verspricht 24 Tage elektronischer Rätselspaß ohne Löten. Der Kalender wird ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen, die UVP beträgt 29,95 Euro. Erhältlich ist er zum Teil schon für knapp 20 Euro.

Wer sich vom Inhalt des Adventskalenders überraschen lassen möchte, sollte besser erst beim Fazit ganz unten weiterlesen, denn wir verraten, was sich hinter einem Teil der Türchen so alles versteckt.

Die Geschichte

Die circa 38 cm × 29 cm × 2,6 cm große Kartonverpackung gibt schon erste Hinweise, was uns im Kalender erwartet. So erfahren wir bereits, dass Stanislaus Starkstrom sein Herzblatt Frieda Funkel an Heiligabend überraschen möchte und ihr einen klingenden und blinkenden Weihnachtsschmuck an den Tannenbaum hängen möchte. Doch auf dem Weg dorthin muss er mit unserer Hilfe zunächst 24 geheimnisvolle Rätsel lösen, spannende Schaltungen aufbauen sowie elektronische Bauteile und Codierungen kennenlernen.

Im Kalender enthalten sind eine Platine, Mikrocontroller, Steckbrett und „viele weitere spannende Bauteile“ – wir sind gespannt. Um das jeweilige Tagesrätsel lösen zu können, liefert uns jedes Türchen ein oder mehrere Bauteile sowie einen Lösungscode. Der führt uns dann zum nächsten Türchen.