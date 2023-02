Inhaltsverzeichnis Avision FB25: Schneller Flachbettscanner für Dokumente im Test Geschwindigkeit und Qualität Fazit Artikel in c't 4/2023 lesen

Braucht man nur hin und wieder eine digitale Kopie, reicht der Scanner eines Multifunktionsgerätes oder man zückt einfach das Smartphone. Wer häufig viele verschiedene Vorlagen wie Rechnungen, Belege und Akten scannen muss, ist mit einem Einzugscanner besser bedient. Weil diese aber nur Einzelblätter verarbeiten, eignen sie sich nicht für Gebundenes wie Zeitschriften und Bücher. Der beste Kompromiss ist ein schneller A4-Flachbettscanner wie der Avision FB25, der einen Scan in der für Dokumente optimalen Auflösung von 300 dpi in nur vier Sekunden erledigt. Das bewies der Scanner in unserem Labor.

Das sehr schlichte Gerät hat weder Tasten noch Schalter. Auf der Rückseite gibt es lediglich eine USB-Buchse für die Verbindung zum PC und eine Niedervolt-Buchse für den Rundstecker des mitgelieferten 12-Volt-Steckernetzteils. Alles Weitere übernimmt die Software. Die Scharniere der Scannerklappe liegen an der oberen Schmalseite und haben kein Spiel, lassen sich zum Scannen von dicken Büchern aber leicht aus der Halterung ziehen.

Außer den Twain- und WIA-Treibern – sogar ein ISIS-Treiber ist verfügbar – liefert Avision die Programme Button Manager und AV Scan X sowie den Dokumentenmanager Nuance PaperPort SE 14 mit – allerdings nur für Windows. Button Manager eignet sich eher für Einzugscanner mit Profilauswahl, zum Arbeiten mit dem FB25 empfiehlt sich AV Scan X, das ähnlich dem beliebten ScanSnap von Fujitsu erst multimodal scannt, also gleichzeitig in Farbe, Graustufen und Schwarz-Weiß, und danach Optionen zum Weiterverarbeiten und Speichern der Scans anbietet. Über das Twain-Modul scannt der FB25 auch direkt in Anwendungen wie Acrobat, PaperPort oder in Programme für Bildbearbeitung.