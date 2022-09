BMW iX1: Erste Ausfahrt mit dem Elektro-SUV

Die Ansage war unmissverständlich: Anders als fast alle Konkurrenten besteht BMW darauf, zusätzlich zum batterieelektrischen Antrieb weitere Pfade zu verfolgen. Einer davon soll Wasserstoff sein, genutzt in einer Brennstoffzelle. Doch auch in den Chefetagen des Münchener Vierzylinders ist man sich darüber im Klaren, dass die Masse künftig wahrscheinlich batterieelektrisch fahren wird. Deshalb bietet BMW den X1 auch als Elektroauto iX1 an. Er stand uns für eine erste Ausfahrt zur Verfügung.

Gewaltiger Anzug

BMW verbaut zwei E-Motoren, die zusammen 230 kW liefern. Nach interner Zählung handelt es sich um die fünfte Generation von E-Motoren bei BMW. Sie kommt ohne Seltene Erden aus. Der Fahreindruck ist typisch für ein modernes E-Auto: im Anzug gewaltig, akustisch aber angenehm unspektakulär. Das volle Potenzial der Fahrleistungen lässt sich nur in Ausnahmesituationen länger als ein paar Sekunden nutzen. Die Werksangaben von 5,7 Sekunden im Standardsprint geben die realen Verhältnisse des Spurtvermögens ebenso unvollständig wieder wie die Aussagekraft der elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit, die bei 180 km/h liegt.

Kommt ein iX1 mit weniger Leistung?

Trotz zwei Tonnen Leergewicht fühlt sich der erste iX1 sehr leichtfüßig an. Wir rechnen auch deshalb damit, dass BMW nach unten nachlegen wird und iX1 mit etwas weniger Leistung ins Programm nimmt. Mercedes hat das im EQA auch getan und dort gezeigt, dass man den Begriff "Basismodell" keineswegs mit "Verzichts-Lösung" gleichsetzen sollte. Vielmehr wird auch mit rund 140 kW bereits ein sehr, sehr gut motorisiertes Auto angeboten.

Bild 1 von 4 BMW iX1 - außen (4 Bilder) BMW verzichtet darauf, das Elektroauto äußerlich von den Modellen mit Verbrennungsmotor abzugrenzen.



130 kW DC-Ladeleistung

Im Alltag dürfte viele Nutzer eher interessieren, wie BMW die Energieversorgung umgesetzt hat. In der Zellchemie für die Batterie gilt NMC811, auf acht Anteile Nickel kommen also jeweils ein Anteil Mangan und Kobalt. Der nutzbare Energiegehalt liegt bei 64,7 kWh und damit minimal unter dem, was Mercedes im EQA anbietet. BMW gibt eine Reichweite von 413 bis 438 km je nach Ausstattung an.

An Gleichstrom kann der BMW mit maximal 130 kW etwas schneller laden, wobei das allein wenig aussagekräftig ist. Der EQA hat in Tests gezeigt, dass er seine höchste Ladeleistung über ein vergleichsweise großes Ladefenster halten kann, im iX1 muss sich das erst noch erweisen – diese erste Ausfahrt war dafür viel zu kurz, die Anfrage für einen Testwagen ist bereits gestellt.

Bis zu 22 kW AC-Laden

An das, was Firmen wie Tesla oder Hyundai samt seinen Marken bei der Ladeleistung auffahren, reicht der iX1 nicht heran. BMW nennt 29 Minuten für die Aufladung von 10 auf 80 Prozent – ein neuer Rekord ist das sicher nicht. Allerdings kann der iX1 zumindest optional an anderer Stelle glänzen. Serienmäßig ist ein dreiphasiges AC-Ladegerät mit 11 kW, gegen einen noch unbekannten Aufpreis kann mit 22 kW an einer der vergleichsweise weit verbreiteten AC-Ladesäulen geladen werden. Diese hohe AC-Ladeleistung können momentan nicht viele E-Autos bieten. Die Werksangaben für die unrealistische Null-auf-100-Prozent-Ladung lauten 6,5 Stunden (11 kW) und 3:45 Stunden (22-kW-Lader). In der Praxis heißt das: Der iX1 lässt sich innerhalb der 240 Minuten, bei deren Überschreitung vielerorts an öffentlichen Ladesäulen Blockiergebühren anfallen, immer komplett aufladen.

Der Verbrauch lag bei dieser Ausfahrt laut Bordcomputer bei 20,6 kWh/100 km, im WLTP nennt BMW Werte von 17,3 bis 18,4 kWh/100 km. Im Zyklus sind allerdings die Ladeverluste mit erfasst, in der Angabe des Bordcomputers nicht. Der reale Stromkonsum inklusive der Ladeverluste, die letztlich auch bezahlt werden müssen, richtet sich nach der Art der Aufladung. Am teuersten ist sie über den mitgelieferten 10-A-Ladeziegel, da dort die anteiligen Verluste am höchsten sind. Die Zahl der E-Autonutzer, die vor allem diese Möglichkeit nutzen, dürfte aber recht gering sein.

Angenehm abgestimmtes Fahrwerk beim BMW iX1

Der Testwagen war mit dem optionalen Sportfahrwerk ausgestattet, das seinen Job sehr gut erledigte. Das E-SUV lässt sich behände um Kurven treiben und setzt sich trotzdem beim Komfort von den X1-Modellen mit Verbrennungsmotor ab. Der iX1 xDrive30 steckt Querrillen souveräner weg und federt harmonischer. Die Abstimmung wirkt insgesamt gelungener als zuletzt beispielsweise im BMW X2 25e (Test) erlebt. Grenzen deutet der iX1 mit einem leicht einzufangendem Untersteuern an.

Bild 1 von 7 BMW iX1 - innen (7 Bilder) iDrive-Dreh-Drück-Steller und frei belegbare Favoritentasten sind im iX1 verschwunden. Die Kunden sollen das System über den Berührungsbildschirm und Sprachbefehle bedienen.



Gewöhnungsbedürftig erscheint die um die Mittellage sehr direkt ansprechende Lenkung. Die Steuerung wirkt zwar nie nervös, doch das Auto reagiert sehr zackig auf kleine Lenkbewegungen. BMW wendet sich hier an den "aktiven" Fahrer, dem diese Auslegung sicher entgegenkommen wird. Antriebseinflüsse sind sorgsam gefiltert, was sich unter anderem daran spüren lässt, dass die Rückmeldung von der Straße eben auch gedämpft sind.

BMW hat in früheren Zeiten Kritik an knapp geschnittenen Innenräumen mit dem Vergleich zu einem Maßanzug gekontert, den ja auch niemand eine Nummer zu groß kaufen würde. Der iX1 ist davon weit entfernt, irgendwo eng zu wirken. BMW nennt ein Volumen von 490 bis 1495 Litern. Mit 4,5 m ist der iX1 etwa so lang wie ein VW Tiguan und damit deutlich kürzer als beispielsweise ein BMW 3er.

Keine direkten Favoritentasten mehr

Der Rest ist aus den anderen X1-Modellen bereits bekannt: Die optionalen Sportsitze wirken zunächst etwas beengt, erweisen sich auf langen Strecken aber als sehr bequem. Nur Menschen mit sehr breitem Kreuz sollten in Erwägung ziehen, diese 400 Euro nicht anzulegen. Die Verarbeitung ist hervorragend, die Materialauswahl hochwertig. Etwas einarbeiten muss man sich in die Logik des Infotainmentsystems "OS8", das einen mit seiner Fülle an Möglichkeiten manchen Nutzer unter Umständen überfordern wird. BMW ist es trotzdem gelungen, die Grundfunktionen nachvollziehbar zu sortieren. Oftmals hilft auch die sehr gute Sprachsteuerung, die zu den besten gehört, die man im Auto aktuell kaufen kann. Dennoch haben wir die frei belegbaren Favoritentasten, die der Vorgänger noch hatte, schmerzlich vermisst. Ein Menü mit Funktionen, die man häufig nutzen will, findet sich nun auf dem Display, wenn man von oben nach unten wischt. Das ist besser als nichts, wenngleich etwas umständlicher zu bedienen als bisher.

Preis: Der iX1 ist der teuerste X1

Mit einem Listenpreis von 55.000 Euro ist der iX1 nochmals ein gutes Stück teurer als die X1-Modelle mit Verbrenner oder Plug-in-Hybrid. Doch das E-SUV profitiert von der Subventionierung durch den Staat. Zwar dürften nur wenige iX1-Käufer noch die volle Höhe bekommen, denn das Auto soll zwar ab November bei den Händlern stehen, doch die Chance, noch in diesem Jahr einen iX1 zulassen zu können, dürfte klein sein. Der staatliche Anteil der Kaufprämie sinkt für Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro ab dem 1. Januar 2023 von 5000 auf 3000 Euro. Insgesamt beträgt der Nachlass inklusive Herstelleranteil und Wegfall der Mehrwertsteuer auf diesen Teil der Prämie ab Januar 2023 insgesamt knapp 5000 Euro.

Das Elektroauto ist damit ungefähr so teuer wie der künftig nicht mehr geförderte Plug-in-Hybrid mit 240 kW und die stärksten Ausführungen des X1 mit Verbrennungsmotor. Für die meisten iX1-Interessenten dürfte allerdings etwas anderes wichtig sein: Bei der privaten Nutzung eines Firmenwagens müssen auch künftig nur 0,5 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden. Das macht ihn für diese Klientel erheblich günstiger als die X1 mit Verbrenner. Sie bekommen auf diesem Weg den angenehmsten Antrieb in diesem SUV und auch den, der die Umwelt am wenigsten schädigt.

(mfz)