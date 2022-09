Inhaltsverzeichnis BMW iX1: Erste Ausfahrt mit dem Elektro-SUV Gewaltiger Anzug

Die Ansage war unmissverständlich: Anders als fast alle Konkurrenten besteht BMW darauf, zusätzlich zum batterieelektrischen Antrieb weitere Pfade zu verfolgen. Einer davon soll Wasserstoff sein, genutzt in einer Brennstoffzelle. Doch auch in den Chefetagen des Münchener Vierzylinders ist man sich darüber im Klaren, dass die Masse künftig wahrscheinlich batterieelektrisch fahren wird. Deshalb bietet BMW den X1 auch als Elektroauto iX1 an. Er stand uns für eine erste Ausfahrt zur Verfügung.

BMW verbaut zwei E-Motoren, die zusammen 230 kW liefern. Nach interner Zählung handelt es sich um die fünfte Generation von E-Motoren bei BMW. Sie kommt ohne Seltene Erden aus. Der Fahreindruck ist typisch für ein modernes E-Auto: im Anzug gewaltig, akustisch aber angenehm unspektakulär. Das volle Potenzial der Fahrleistungen lässt sich nur in Ausnahmesituationen länger als ein paar Sekunden nutzen. Die Werksangaben von 5,7 Sekunden im Standardsprint geben die realen Verhältnisse des Spurtvermögens ebenso unvollständig wieder wie die Aussagekraft der elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit, die bei 180 km/h liegt.