Inhaltsverzeichnis Besser Surfen mit dem iPhone: Alternativen zu Safari

Gemeinsamkeiten der Browser

Standard-Browser in iOS/iPadOS 14 ändern Apple gegen Chrome Open Source und Microsoft Brave und ein Fazit Artikel in Mac & i 3/2021 lesen

Während die Desktop-Versionen von Safari, Chrome oder Firefox den HTML-Code einer Website jeweils selbst interpretieren und darstellen, dürfen alternative Browser unter iOS nur Apples HTML-Rendering-Engine samt JavaScript-Implementierung „WKWebView“ aus dem Webkit-Framework verwenden.

So unterscheiden sich die hier vorgestellten Apps praktisch nur bezüglich der Bedienoberfläche, der Features und dem Umgang mit dem Datenschutz voneinander. Im Unterschied zum Mac hilft ein Browserwechsel unter iOS also nicht, um Darstellungsprobleme bei einzelnen Websites zu umgehen. Dieser Test konzentriert sich daher in erster Linie auf die Funktionen und deren Umsetzung.

Safari gibt es nur für Apple-Betriebssysteme. Google Chrome und Co. sind zusätzlich für Android, Windows und Linux erhältlich und funktionieren plattformübergreifend weitgehend gleich.