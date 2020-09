Inhaltsverzeichnis Bildqualität im Vergleich: Sony Xperia 1 II vs. Sony RX100 VII Die Kandidaten im Detail: Bildqualität in Labor und Praxis Handhabung der Pro-Photo-App und Fazit

Starkes Bildrauschen und fehlende Raw-Unterstützung bemängelten die c't-Kollegen beim Sony Xperia 1. Ihr Fazit: "Obwohl die Digitalkameras zur Weltspitze gehören und Sony die Sensoren für die Handys vieler anderer Hersteller liefert, hinkt der Hersteller bei Smartphones hinterher." Das will Sony mit dem Xperia 1 II ändern und stattet es dafür unter anderem mit einer neuen Photo-Pro-App aus. Sie erinnert stark an das Menü der Sony Digitalkameras und kann nun auch Raw-Daten aufzeichnen. Schafft das Xperia 1 II damit den Sprung in den Kamera-Olymp? Das haben wir uns im Vergleich zur Kompaktkamera Sony RX100 VII angeschaut – einem äußerst kompakten Allrounder mit fest verbautem Objektiv, der fast noch besser in die Hosentasche passt als ein Smartphone.

Die kleine Kompaktkamera arbeitet mit einem Typ-1-Zoll-Sensor und einer Auflösung von 20 Megapixeln. Ihr Objektiv deckt einen Kleinbild-äquivalenten Brennweitenbereich von 24 bis 200 Millimetern ab und bietet damit einen 8-fachen optischen Zoom.

Mit einer Triple-Kamera will das Xperia 1 II an eine echte Digitalkamera heranreichen. (Bild: Sony)

Um verschiedene Brennweiten anbieten zu können, arbeitet das Smartphone mit Triple-Kamera – drei Kameramodulen auf der Rückseite.