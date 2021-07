Inhaltsverzeichnis Bluetooth-Kopfhörer fürs Musikhören mit aktiver Geräuschunterdrückung im Test Bedienung Wiedergabe, Multilink und Kabel Einzelbesprechungen Fazit und Vergleichstabelle Artikel in c't 16/2021 lesen

Lärm raus, Musik rein: Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit ANC sind mehr als reine Musikhörer. Dank aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) blenden sie störende Umgebungsgeräusche aus und sorgen zum Beispiel im Großraumbüro für Stille. Wir haben uns drei aktuelle Kopfhörer um 150 Euro angehört, den Anker Soundcore Q35, den Urbanista Miami und den Valco VMK20 und sie hinsichtlich ANC und natürlich Klang untersucht.

Der Anker- und der Urbanista-Kopfhörer bieten einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchstellt. Alle gehören zur Gattung der ohrumschließenden Over-Ears – wobei sich die Modelle Miami und VMK20 mit recht hohem Anpressdruck und kleinen Ohrmuscheln auf großen Köpfen respektive Ohren eher wie On-Ear-Hörer anfühlen.

In Sachen Verarbeitung muss man gegenüber mitunter mehr als doppelt so teuren ANC-Kopfhörern wie Bose 700 oder Sony WH-1000XM4 beim Valco VMK20 und Soundcore Q35 Abstriche machen. Der VMK20 wirkt klapprig mit seinen leichtgängigen Scharnieren und dem plastikumhüllten Kopfband. Etwas robuster ist der Anker Q35 mit metallenem Kopfband. Beim Urbanista Miami geht der Verstellmechanismus angenehm schwergängig, das Material fasst sich wertig an. Für den Transport liegt den Kopfhörern ein Hardcase bei. Bei allen dreien lassen sich die Ohrmuscheln flach drehen, bei Anker und Valco kann man sie zusätzlich einklappen. Nur der VMK20 hat austauschbare Ohrpolster.