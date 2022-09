Inhaltsverzeichnis Canon EOS R10 im Test: Schnelle spiegellose Systemkamera für Einsteiger An Spiegelreflex orientiert

Mächtiger Autofokus Handhabung Die Bildqualität der Canon EOS R10 in Labor und Praxis Fazit

Kompaktes Gehäuse, einfache Bedienung, APS-C-Chip: Die Canon EOS R10 richtet sich an Aufsteiger vom Smartphone und an Hobbyfotografen, die eine unkomplizierte, bildstarke Allrounder-Kamera suchen.

Die spiegellose Kamera gehört zu Canons EOS-R-System und besitzt entsprechend einen RF-Objektivanschluss. Gemeinsam mit der höherwertigen Schwester R7 erweitert sie das System nun um das Sensorformat APS-C mit einer Größe von 22,3 Millimeter × 14,9 Millimeter. Bislang arbeiteten EOS-R-Kameras mit dem größeren Vollformatchip mit 24 Millimeter × 36 Millimeter.

Damit öffnet der Hersteller das System auch für weniger erfahrene Fotografen und solche, die in das Hobby einsteigen wollen. Bislang nutzte Canon das APS-C-Format vornehmlich in Spiegelreflexkameras, die sich nicht an Profis richteten, sowie in den äußerst kompakten Systemkameras der EOS-M-Familie.