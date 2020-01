Inhaltsverzeichnis Canon EOS 5D, Sony A7, Olympus Pen: Kameragenerationen im Vergleich Die Canon EOS-5-Familie Sony A7 gegen Sony A7 Olympus Pen – Kamera mit Geschichte Artikel in c't Digitale Fotografie 1/2020 lesen

Manche tun es jährlich, einige lassen sich 24 Monate Zeit und wieder andere geben sich vier Jahre: Wie oft Kamerahersteller neue Produktgenerationen auf den Markt bringen, ist äußerst unterschiedlich. So hat Canon beispielsweise seit der Einführung der EOS 5D im Jahr 2005 vier Modell-Generationen präsentiert. Sony legt ein bedeutend höheres Tempo vor und kann seiner 2013 eingeführten A7R ebenfalls schon die Ordnungszahl IV anheften. Doch egal, wie lang ein solcher Produktzyklus ist: Eine neue Kamera will uns Fotografen in Versuchung führen, die Ausrüstung zu erweitern, zu erneuern oder gar zu ersetzen. Das Versprechen von mehr Geschwindigkeit, einer höheren Auflösung oder verbesserter Bildqualität soll uns an den alten Kameras zweifeln lassen. Und manchmal klappt das sogar und wir werden schwach. Aber könnten wir auch ganz selbstbewusst stark bleiben?

Wir Tester nutzen und vergleichen zwar ständig neue Kameras, doch einen Blick in die Vergangenheit der Modellgenerationen erlauben wir uns dabei zu selten. Um die Frage zu beantworten, haben wir uns drei ganz verschiedene Kamerafamilien und ihre wichtigsten Meilensteine genauer angeschaut:

Christine Bruns vergleicht die Generationen der Pen-Kameras von Olympus, Sophia Zimmermann lässt die Kameras aus Sonys A7-Serie gegeneinander antreten und Peter Nonhoff-Arps geht auf Zeitreise durch das Canon EOS-5D-Angebot. Das Ergebnis hat uns durchaus erstaunt: Wir entdeckten eine verblüffende Konstanz und einige äußerst rüstige Rentner.