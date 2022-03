Inhaltsverzeichnis CarPlay-Apps im Test: Mehr als nur Navi Messenger

WhatsApp

Nachrichten Navigation Verkehr und Musik Radio Nachrichten und Wissen Podcasts und Hörbücher Testtabelle: Weitere CarPlay-Apps Artikel in Mac & i 1/2022 lesen

CarPlay integriert das iPhone als gut bedienbares Feature ins Auto, aber nicht mit seinem vollen Funktionsumfang. Wegen der gebotenen Verkehrssicherheit müssen die Funktionen mit großen Display-Elementen oder per Siri bedienbar sein, um den Fahrer unterwegs nicht zu sehr abzulenken. Deshalb findet man weder klein gedruckte Erklärungstexte oder Listen noch Videos auf dem Auto-Display. Selbst E-Mails hat Apple außen vorgelassen, die Grenze für Texte ist mit Kurznachrichten erreicht, die vorgelesen oder diktiert werden.

Inzwischen haben relativ viele Drittanbieter ihre Apps für CarPlay angepasst. Man findet diese aber nicht ohne Weiteres. Im App-Store für das iPhone existiert keine eigene Kategorie für CarPlay, die Eingabe als Suchbegriff fördert mehr Irrläufer als korrekte Treffer zu Tage und auch in den Begleittexten taucht die Bezeichnung nicht immer auf. Ob eine App geeignet ist, weiß man sicher erst, wenn man sie geladen hat und ihr Name in den Einstellungen (unter Einstellungen > Allgemein > CarPlay > Mein Auto > Anpassen) oder das Icon auf dem Auto-Display erscheint.

Wir haben deshalb gründlich recherchiert und über 70 Titel gefunden, die wir im Kurztest vorstellen oder in einer Tabelle am Ende des Artikels aufführen. Freilich können wir trotzdem nicht ausschließen, dass es noch weitere Apps für CarPlay gibt. Gerade bei den vielen lokalen Radiostationen kann das schnell passieren.