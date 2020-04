Inhaltsverzeichnis Chromebook Lenovo C630 mit schnellem Intel Core i5 Anschlüsse, Tastatur und Betriebssystem Fazit Artikel in c't 9/2020 lesen

Das C630 gehört zu Lenovos "Yoga"-Gerätekategorie, es hat also ein 360-Grad-Scharnier. Klappt man das Multitouch-Display flach an die Unterseite, lässt sich das Chromebook als Tablet nutzen. Doch mit seinen knapp zwei Kilo Gewicht will man es so nicht besonders lange halten. Stellt man das C630 aber wie ein umgedrehtes V aufs Bett, Sofa oder den Tisch, eignet es sich dank des 15-Zoll-Displays im 16:9-Format besser zum Video-Streaming als die meisten Tablets.

Bei einer Helligkeit von 120 cd/m2 hielt das C630 bei unseren Tests ein Dauer-Streaming von rund 10 Stunden durch. Nutzt man es zum Arbeiten, schafft der 56-Wh-Akku rund 12 Stunden. Im Homeoffice hatten wir nach einem achtstündigen Arbeitstag mit Surfen, Mailen, kurzen Videokonferenzen und dem Schreiben dieses Artikels abends noch Reserven für etwa drei Stunden YouTube oder das Spielen von Android-Games.

Apropos Gaming: Mit seinem Intel Core i5 der achten Generation, 8 GByte RAM und der Intel-Grafik HD 620 ist das C630 wesentlich besser ausgestattet als die meisten anderen Chromebooks. Entsprechend liefen auch Android-Spiele mit anspruchsvoller 3D-Grafik flüssig und beim Video-Streaming in 4K-Auflösung zeigten sich keine nervigen Ruckler. Wer aufwendigere Spiele zocken möchte, schließt ein Abo für Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia ab – da die Spiele hier gestreamt werden, spielt die Hardware keine Rolle.