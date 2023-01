Inhaltsverzeichnis Cloud-Office-Pakete von Microsoft, Google, Collabora und Canva im Vergleich Einzelbesprechungen Fazit und Vergleichstabelle Artikel in iX 1/2023 lesen

Neuer PC, als Erstes MS Office installieren – so die althergebrachte Tradition im Büro. Doch in den letzten Jahren hat sich das geändert: Zwar existieren Word, Excel und Co. wie gehabt als lokale Versionen, doch gibt es längst ausgereifte Alternativen für den Webbrowser. Selbst Microsofts Paket steht unter dem Namen 365 als Cloud-Dienst zur Verfügung.

Martin Gerhard Loschwitz Martin Gerhard Loschwitz ist freier Journalist und beackert regelmäßig Themen wie OpenStack, Kubernetes und Ceph.

Google etwa ist mit seiner Online-Office-Suite Workspace schon länger im Geschäft. Und auch andere Anbieter klassischer Desktop-Applikationen haben das Vertriebsmodell für sich entdeckt: Adobe stellt seine wichtigsten Werkzeuge in der Adobe Creative Cloud zur Verfügung. Mit Collabora Online steht eine Open-Source-Alternative zu den wichtigsten kommerziellen Tools in den Startlöchern.

Und nun schickt sich noch ein ganz neuer Anbieter an, den Markt aufzurollen: Canva will mit seiner neuen Visual Worksuite einen Hybriden aus Office- und Multimedia-Anwendungen erschaffen, der quasi das Rundum-glücklich-Paket bietet.