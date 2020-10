Inhaltsverzeichnis CloudHealth: Compliance, Kosten und Security in Multicloud-Umgebungen im Blick Anforderungen im Überblick Einrichtung und erste Schritte Zentralisiertes Tagging Verschiedene Einsparoptionen kombinieren Multicloud-Richtlinien Fazit Artikel in iX 11/2020 lesen

Mittlerweile dürften viele Unternehmen Erfahrungen mit Public Clouds gesammelt haben. Die Gründe für den Gang in die Cloud sind vielfältig, oft werden hier potenzielle Kosteneinsparungen und mehr Agilität genannt. Leider erreichen viele Firmen diese Ziele nicht immer – im Gegenteil, oft sehen sie sich mit steigenden Kosten und mit dem Gefühl konfrontiert, dass die Verwaltung der Public Cloud sie technisch und personell unter Druck setzt.

Als Mittel dagegen bietet die Softwarebranche inzwischen eine Reihe von Tools für Teilaspekte von Automatisierung über Reserved Instances bis zu Self-Service-Fähigkeiten an. Bekannte Vertreter dieser Gattung sind insbesondere Service Now, VMwares vRealize-Suite, aber auch Morpheus Data. Einige davon konzentrieren sich auf die Themenblöcke Kostenmanagement, Governance und Sicherheit. Zu diesen gehört VMware CloudHealth. iX hat sich das Werkzeug genauer angesehen und zeigt anhand dessen, wo potenzielle Kostenfallen lauern.

Anforderungen im Überblick

Für viele Firmen hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn ein zentrales Team die Cloud-Bemühungen steuert und in Sachen Security, Governance und Cost Management somit die Rolle eines Cloud Center of Excellence (CCoE) einnimmt. Dafür ist es praktisch, ein adäquates Tool an der Hand zu haben. Die Anforderungen daran lassen sich wie folgt umreißen: Zuerst muss es Multicloud-fähig sein, das heißt mindestens mit den drei großen Cloud-Providern Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud funktionieren und annähernd den gleichen Funktionsumfang wie die jeweiligen Anbietertools aufweisen.