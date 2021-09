Inhaltsverzeichnis Test: E-Bike mit herausnehmbarem Motor Mit und ohne Motor Ausstattung Fazit Artikel in c't 22/2021 lesen

Eigentlich möchte man bei E-Bikes immer das Maximum, sprich einen kraftvollen Motor und eine enorme Reichweite. Das Dilemma: Je mehr Power im E-Bike steckt, desto schwerer wird es auch. Der deutsche Fahrradhersteller Canyon Bicycles hat dafür eine Lösung. Das Commuter:ON7 ist E-Bike und herkömmliches Fahrrad in einem.

In ihm steckt der Motor Ride 50 Evation von Fazua, der in mehrerlei Hinsicht besonders ist: Technisch gesehen, handelt es sich bei ihm um einen Mittelmotor, da er seine Kraft am Tretlager in den regulären Antriebsstrang abgibt und diese dann über die Kette (oder einen Zahnriemen) ans Hinterrad übertragen wird. Das Interessante daran ist, dass der Motor nicht fest mit dem Tretlager verbunden ist.

Stattdessen bildet er mit dem Akku eine Einheit und steckt im Unterrohr des Rades. Zum Aufladen schließt man das im Rahmen integrierte Schloss auf und entnimmt den sogenannten Drivepack in einem Stück – also Motor und Akku. An der Oberseite des Drivepacks befinden sich die Anschlüsse fürs Ladegerät. E-Bikes mit Fazua-Antrieb müssen also nicht zur Steckdose geschleppt werden, sondern nur der herausnehmbare Akku mit einer Kapazität von 252 Wattstunden. Das erscheint wenig, doch im Alltag werden damit Reichweiten erzielt, wie man sie von Rädern mit fetterem Akku kennt.