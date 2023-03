Das Keyboard MacTigr im Kurztest: Mechanisches Tippen mit Extras

Ganze 1100 Gramm bringt die mechanische Tastatur MacTigr des Herstellers "Das Keyboard" auf die Waage, wodurch man sie sich nicht so leicht versehentlich auf dem Schreibtisch verschiebt. Das Gewicht deutet außerdem auf die eingesetzten Materialien hin: Der Korpus der Tastatur besteht aus Edelstahl und Unibody-Aluminium.

Gegenüber einer aktuellen Apple-Tastatur ("Magic Keyboard") ist die MacTigr (ab 218,90 €) ungefähr 8 mm höher. Die Tasten besitzen den normalen Abstand von 19 mm und eine Oberfläche von 13,5 × 13,5 mm, bei 3,2 mm Hub. Das ist mehr als bei Apple (1 mm), aber etwas weniger als bei den meisten Standard-PC-Keyboards.

Cherry-MX-Schalter und ein Drehregler

Der angenehm stramme, druckpunktlose Anschlag der verwendeten "linear Cherry MX Low Profile Red mechanical switches" wird durch leises Klickern begleitet. Laut Hersteller bestehen die Kontakte der mechanischen Tastatur aus einer "hochwertigen Goldlegierung". Von der Seite kann man unter den flachen Tastenkappen den weiß-roten Mechanismus sehen, was manche Anwender schön finden mögen – andere eher nicht. Ausklappbare Füße gibt es nicht.

Das Keyboard hat 106 Tasten und einen Drehregler für die Lautstärke darauf untergebracht. Die Funktionstasten sind lediglich mit F1 bis F13 beschriftet, die anderen Kappen im deutschen Mac-Layout. Ab Werk besitzen unter macOS 13 Ventura die Tasten F1, F3 bis F8 und F12 keine Belegung für Systemfunktionen. Auf F2 statt F4 liegt Launchpad und auf F9 statt F3 Mission Control. F10 blendet die Fenster anderer Programme aus und F11 zeigt den Schreibtisch an, was es bei Apple standardmäßig nicht gibt. Schalter für heller und dunkler residieren an den Stellen für F14 und F15. Alle genannten Belegungen lassen sich in der Systemeinstellung "Tastatur" umwidmen. Den Platz von F16 bis F19 nehmen drei Medientasten sowie ein Knopf für den Ruhezustand ein, die alle nicht konfigurierbar sind.

MacTigr (Mac-Tastatur) Hersteller: DasKeyboard // Maße: 43,6 × 12,7 × 2,7 cm // Gewicht: 1100 g // Lieferumfang: – // Systemanforderung: USB-C-Anschluss // Preis (Hersteller): 219 €

USB-C-Hub mit an Bord

Im Test hakte zunächst die Taste für "Cursor nach links". Nachdem wir die Tastenkappe einmal abgezogen und wieder aufgesteckt hatten, arbeitete sie aber ebenso präzise wie die anderen Schalter. Durch die weiße Beschriftung auf schwarzem Hintergrund kann man die Tasten der MacTigr nicht gut identifizieren, was Abzüge bei der Ergonomie gibt, Blindtippern aber egal sein dürfte.

Die MacTigr-Tastatur bringt zwei USB-C-Ports mit.

Anschluss an den Mac findet die mechanische Tastatur über ein 175 cm langes USB-C-Kabel, ein Adapter auf USB-A liegt nicht bei. Dafür gibt es zwei USB-C-Buchsen, an denen wir eine OWC-SSD betreiben konnten. Beim Schreiben von Daten erreichten wir 418 MByte/s, beim Lesen 357.

Für Freunde taktiler und akustischer Rückkopplung beim Tippen oder als Gaming-Tastatur stellt die MacTigr eine gute, aber auch sehr teure Alternative zum ultraflachen Apple-Keyboard dar. Einige Zusatzfeatures wie den USB-C-Hub, den Drehregler für Lautstärke und die Schlaftaste nimmt man gerne mit. Außerdem bietet Apple das erweiterte Keyboard nur noch als Bluetooth-Version an, die eine eigene Stromversorgung braucht.

(lbe)