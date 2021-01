Inhaltsverzeichnis Das taugt der Quadrokopter DJI Mini 2 mit 4K-Livebild Flugbetrieb Fazit Artikel in c't 2/2021 lesen

Die neue Mini-Drohne von DJI hat weiterhin klappbare Ausleger für einen leichteren Transport, ist zusammengefaltet ungefähr so groß wie ein 6-Zoll-Smartphone und wiegt nur 249 Gramm. Äußerlich ist der Nachfolger der DJI Mavic Mini nur durch eine LED an der Vorderseite, dem Schriftzug "Mini 2" und dem kleinen "4K" -Aufdruck an der Kamera vom Vorgänger zu unterscheiden.

Während der Controller der Mavic Mini noch einen eher behelfsmäßigen Eindruck machte, kommt die Mini 2 mit einer ordentlichen Fernsteuerung, die bis zu 6,5 Zoll große Mobilgeräte als Display und zusätzliches Bedienfeld an seiner Oberseite aufnimmt. Der Controller liegt wesentlich besser in der Hand.

Der neue 2240 mAh-Akku erlaubt nun eine Flugzeit von bis 31 Minuten.