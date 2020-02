Inhaltsverzeichnis Dell Optiplex 7070 Ultra: Unsichtbarer Büro-PC im Monitor-Standfuß Verschwindibus Sparstrumpf Fazit Testtabelle Artikel in c't 5/2020 lesen

Der Optiplex 7070 Ultra ist ein kompakter Business-PC mit vPro-Fernadministration. Dank platz- und stromsparender Notebooktechnik kommt er im mitgelieferten Monitor-Standfuß unter und wird von kompatiblen Displays sogar mit Strom versorgt. Damit sind Arbeitsplätze mit nur einem einzigen Kabel möglich.

Kompakte und sparsame Büro-PCs gibt es zwar jede Menge auf dem Markt und auch solche, die per VESA-Halterung hinter dem Monitor verschwinden können. Doch der Clou beim Optiplex 7070 Ultra ist, dass er nicht an eine VESA-Halterung oder unter den Tisch geschraubt wird – obwohl es für ersteres Adapter gäbe. Stattdessen ist der PC quasi selbst die Halterung fürs Display mit entsprechender VESA-Aufnahme. Die werkzeugfreie Unterbringung der PC-Technik im Monitor-Fuß verbessert die Wartungsfreundlichkeit beim Großeinsatz in Unternehmen.

Im Test musste sich eine 7070-Ultra-Variante mit Vierkern-Prozessor, 16 GByte Arbeitsspeicher und NVMe-SSD in Verbindung mit dem 27-Zoll-Display Dell P2719HC beweisen. Die Notebook-Innereien des Mini-PCs liefern genügend Rechen- und 3D-Leistung fürs Büro. Dort ist hohe Leistung meist nur über sehr kurze Zeiträume nötig, die Intel-Prozessoren mit ihrem 28-Sekunden-Turbo bedienen können, sodass die im Vergleich zur Desktop-Technik niedrigen Basis-Taktraten nur wenig ins Gewicht fallen.