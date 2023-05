"Diablo 4": Monster töten, Zeit totschlagen

Wenn Gaming-Fans über den Wert eines Spiels diskutieren, dann geht es meistens ums Geld. Was bei der Betrachtung oft unter den Tisch fällt, ist die Zeit: Ist ein Spiel gut genug, dass ich Stunden meines Lebens dafür aufbringe? Es gibt ja wahrlich noch andere Dinge zu tun, und die ohnehin schon pralle Steam-Bibliothek möchte auch endlich mal abgearbeitet werden. Nach etlichen Stunden mit den verschiedenen Vorabversionen von "Diablo 4" kann ich sagen: Ja, das Spiel ist sowohl das Geld als auch die Zeit wert. Man muss nur wissen, wann man aufhört.

Denn "Diablo 4" ist ein Zeitfresser sondergleichen. Und tückisch, denn zu Beginn wird man durch den sanften Einstieg eingelullt. Wo Genre-Mitbewerber wie "Path of Exile" Neuanfänger direkt mit überbordenden Mechaniken abschrecken, spielt sich "Diablo 4" anfangs wunderbar eingängig. Entwickler Blizzard, in den vergangenen Jahren vorrangig mit Sexismus-Skandalen und streitbaren Neuauflagen aufgefallen, hat es geschickt hinbekommen, die Komplexität im Spielverlauf stufenlos zu erhöhen. So, dass man es fast nicht merkt, wie sehr man von der Suche nach Loot und dem Streben nach Schlagkraft eingenommen wird. Bis man irgendwann fast nicht mehr loskommt.

Aller Anfang ist nicht schwer

"Diablo 4" ist gleichermaßen einsteigerfreundlicher und tiefer als der Vorgänger "Diablo 3", der sich erst nach Jahren der nachträglichen Entwicklungsarbeit zu einem Spiel gemausert hat, das die anspruchsvollen Serien-Fans zufriedenstellt. Der neue Teil ist zum Launch viel weiter. Beeindruckend vor allem, welche Register Blizzard beim Erzählen seiner Geschichte zieht. Zu den altbekannten (und immer noch bombastischen) vorgerenderten Zwischensequenzen kommen nun Szenen, die in Echtzeitgrafik berechnet werden. Dass man darin die eigene Spielfigur samt Ausrüstung sieht, macht die Story ein Stück persönlicher. Schockmomente und Story-Wendungen entfalten dadurch eine viel stärkere Wirkung – in "Diablo 3" hat mir diese Verbindung zur Spielfigur noch weitgehend gefehlt. Die meisten der Holprigkeiten, die die Zwischenszenen in der früheren Beta noch belasteten, hat Blizzard mittlerweile behoben.

Die Grafik von "Diablo 4" ist gut genug, um die Spielfigur auch ordentlich in Zwischensequenzen darzustellen – samt aller Ausrüstung, die sie gerade so trägt. Davon profitiert die Geschichte des Spiels enorm. (Bild: heise online)

Während der Story-Kampagne fühlt sich "Diablo 4" mehr nach Rollenspiel an als frühere Ableger. Das liegt nicht nur an daran, dass die Erzählung mehr im Mittelpunkt steht. Auch beim Quest-Design hat sich Blizzard ins Zeug gelegt. Nebenfiguren haben teils eigene Questreihen, die sich sogar mit anderen wiederkehrenden NPCs überschneiden können. In den verschiedenen Dörfern der grundsätzlich offenen Spielwelt passiert immer mal wieder etwas Neues, was zum Zurückkehren an bereits erkundete Orte einlädt und die Welt insgesamt lebendiger wirken lässt.

Dadurch fühlt es sich nicht so an, als würde man nur planlos als Selbstzweck durch eine sterile Karte häckseln – obwohl die einzelnen Quests natürlich meistens genau darauf hinauslaufen. Zur Abwechslung darf man zwischendurch aber auch kleinere Rätsel lösen, meistens durch den richtigen Einsatz der neuen Emotes.

Im fertigen Spiel wird man die Spielwelt von "Diablo 4" wegen des aufgezwungenen Mehrspieler-Modus' mit anderen Spielern teilen müssen. Kooperative Multiplayer-Events ergänzen dann das Angebot an Quests und Fleißaufgaben. In der Presse-Vorabversion sind mir aber im Gegensatz zur Beta keine anderen Spieler über den Weg gelaufen. Ob das Zusammenspielen lohnt oder eher nervt, muss das fertige Spiel zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Diablo 4" (Quelle: Blizzard)

Ich bewege mich in der Vorabversion von "Diablo 4" aber auch alleine gerne durch die Welt von Sanktuario – auch, weil sie so sensationell aussieht. Grafisch kann in diesem Genre kein anderes Spiel mithalten. Das Design der abwechslungsreichen Regionen lädt zum Sightseeing zwischen Monstergedärmen ein, während die Musik im Hintergrund fulminant ihr Leid klagt. Die deutsche Sprachausgabe ist solide, ich habe aber lieber mit dem hochkarätig besetzten englischen Originalton gespielt. Animationen, VFX und Soundeffekte befinden sich ebenfalls auf Top-Niveau: Wenn der Druide eine erweiterte Ghoul-Großfamilie beherzt unter einem Felsbrocken begräbt, dann fühlt sich das auch wirklich wie ein Schwerverbrechen an.

Performance und Technik "Diablo 4" lief auf dem Testsystem (GeForce RTX 4070, Ryzen 7 3700X, 32 GByte RAM) weitgehend flüssig mit Bildraten jenseits der 100 fps. Gespielt wurde in 4K-Auflösung mit aktiviertem DLSS2-Upscaling auf der Stufe "Qualität". Die Bildqualität war trotz Upscaling einwandfrei. DLSS steht lediglich Nvidia-Grafikkarten zur Verfügung, User von AMD-GPUs können aber das AMD-Pendant FSR anschalten. Wer aktuelle RTX-40-Grafikkarten verwendet, kann außerdem Frame Generation per DLSS3 einschalten. Das funktionierte im Test gut, war aber aufgrund der ohnehin schon hohen Bildraten überflüssig. Auch in den rasanten Schlachten stürzte die Bildrate nicht merkbar ab. Nur in bestimmten Regionen kam es zu Rucklern, die mutmaßlich auf ausgereizten Videospeicher zurückzuführen sind. Hier kann es helfen, die Texturqualität herunterzuschrauben. Abstürze oder schwerwiegende Bugs haben wir weder in der Beta noch in der Review-Vorabversion festgestellt. Menschen mit Behinderung können in den Accessibility-Einstellungen Grafik, Sound und Gameplay umfassend auf ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Hacken und Schlachten

Damit also zum Kerngeschäft: Trotz aller RPG-Liebäugeleien ist "Diablo 4" am Ende natürlich ein Hack'n'Slay, dessen vorrangige Dienstanweisung das möglichst effiziente Zerlegen von Monsterscharen vorschreibt. Damit das klappt, müssen Dungeon-Bosse besiegt, legendäre Items gesammelt und Fähigkeiten hochgestuft werden.

Der Skilltree "Diablo 4" ist mittelgroß und entblößt sich schrittweise. Er überfordert nicht, bietet aber ordentliche Abwechslung. Alle fünf Klassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörter und Zauberer) lassen sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Der Druide kann nach Gusto zu einem Erdbändiger, einem Werwolf- oder einem Werbär-Gestaltswandler gebaut werden, natürlich darf man die einzelnen Archetypen auch bunt mischen. Selbst innerhalb der einzelnen Klassen gibt es dadurch mehrere Möglichkeiten, die Spielweise ausschlaggebend zu beeinflussen.

Praktisch sind weiterhin Komfortfunktionen, die beim Navigieren des Skilltrees helfen. So kann man ihn nach bestimmten Keywords wie "Blutung" filtern, um schnell Fähigkeiten zu identifizieren, die für die eigene Strategie Sinn ergeben. Was sich seit der Beta aber ebenfalls nicht geändert hat: Viele Einzelfähigkeiten fühlen sich etwas belanglos an. Der Druide darf sich etwa mit einem Skill-Punkt 3 Prozent zusätzlichen Schaden an weit entfernten Gegnern sichern. Im Early Game, wenn man mit einem Angriff so um die 30 Schaden macht, ist das bestenfalls ein einzelner zusätzlicher Schadenspunkt.

Der Skilltree wird nach und nach zu bestimmten Level-Grenzen freigeschaltet. Weil man einzelne oder alle Skills gegen einen wachsenden Goldbetrag zurückerstatten darf, kann man gerade anfangs viel ausprobieren, ohne sich für den gesamten Spielverlauf festlegen zu müssen. (Bild: heise online)

Klar, Kleinvieh macht auch Mist. Viele dieser Feinjustierungshebel zahlen sich im späteren Spielverlauf aus, wenn es ums perfekte Optimieren eines präzise ausgeklügelten Builds geht, im Gaming-Jargon als "Min-Maxing" bezeichnet. Während der Story-Kampagne sind die Auswirkungen einzelner Stufenabstiege aber oft überschaubar. Spaß macht es vor allem, komplett neue, aktive Fähigkeiten freizuschalten. Das ist an vordefinierten Levelgrenzen möglich. Mit jedem Level-Up steigen außerdem automatisiert Attribute wie Stärke und Willenskraft, selbst aufteilen darf man die Punkte wie schon in "Diablo 3" aber nicht.

Mehr Systeme, mehr Kontrolle

Tiefere Anpassungen ermöglichen unter anderem die Items, die sich von Spielern nun aktiver gestalten lassen als in der Vergangenheit. Legendäre Item-Effekte können jetzt nämlich manuell von Gegenständen entfernt und auf andere Items gelegt werden. So kann man sich seine perfekte Waffe selbst zusammenschustern. In diese Kerbe schlagen auch die sogenannten "Aspekte". Das sind spezielle Eigenschaften, die durch das erfolgreiche Absolvieren von Dungeons freigeschaltet werden und sich ebenfalls gegen Ressourcen mit Gegenständen kombinieren lassen.

Der "Gestaltswandelnde Aspekt" gewährt etwa Lebenspunkte, wenn man sich von einem Menschen in einen Werwolf verwandelt – perfekt für bestimmte Druiden-Builds, die oft zwischen den Formen wechseln. Jede Klasse hat außerdem ein einzigartiges, zusätzliches Level-System mit separaten Belohnungen. Der Druide sammelt Geistesessenz auf, um passive Boni freizuschalten, der Barbar kann sich auf bestimmte Waffentypen spezialisieren, um mit ihnen mehr Schaden anzurichten. Mehr denn je vermittelt "Diablo 4" so das Gefühl, an zahlreichen Stellschrauben drehen zu können, um den individuellen Build bis auf die Nachkommastelle zu perfektionieren – nicht nur Mathematiker werden es lieben.

Für "Diablo"-Enthusiasten beginnt das eigentliche Spiel sowieso erst mit dem sogenannten "Late Game", wenn die Story vorbei ist und es ans ausgiebige Dungeon-Farming geht. Die Albtraum-Verliese skalieren beliebig hoch, lassen immer stärkere Items fallen und geben Erfahrungspunkte für das Paragon-System. Aus diesem zusätzlichen Skilltree können Enthusiasten eine Wissenschaft machen: Seine Knotenpunkte verstärken einzelne Attribute, die mit geschickt platzierten Glyphen nochmal zusätzlich verbessert werden können. Der Paragon-Baum hat Hunderte Knotenpunkte, für die man mutmaßlich bis zum Hitzetod des Universums farmen kann. So weit bin ich – zum Glück – noch nicht gekommen.

Sich durch Dämonenhorden zu schlagen, ist in "Diablo 4" eine große Freude – Grundvoraussetzung dafür, sich mit den dahinterliegenden Systemen auseinandersetzen zu wollen. Hardcore-Fans dürfen sich auf zig Systeme, verschiedene Skilltrees und schier endloses Farmen freuen. (Bild: heise online)

"Diablo 4": Kein Ende in Sicht

Das ist die große Gefahr: Dass man sich verrennt, nicht mehr loskommt. Denn "Diablo 4" fühlt sich fantastisch an, bietet schier endlose Item-Kombinationen und ist theoretisch unbegrenzt wiederspielbar.

Bei vergleichbaren Spielen kam ich irgendwann an den Punkt, an dem ich keinen Spaß mehr hatte, aber irgendwie trotzdem weitergespielt habe. Das ist gewollt: Die Fortschritts-Mechaniken dieser Spiele sind genau darauf ausgelegt, süchtig zu machen. Ein paar mehr Dungeons, bis ich die neue Fähigkeit freischalten kann. Ein paar mehr Bosse, bis ich endlich diese eine Waffe bekomme. Man schaut den Schadensnummern ja so gerne beim Wachsen zu. Und wenn die Spielfigur dann endlich komplett durchoptimiert ist, dann beginnt ja auch schon die neue Saison mit anderen Regeln und komplett neuen Gegenständen. Dann dreht man eben noch eine Ehrenrunde, eher aus Gewohnheit als aus Spaß.

Bei "Diablo 4" habe ich diesen Punkt noch nicht erreicht. Es macht mir aufrichtig Freude, Quests zu erledigen, Monster zu zerfetzen und Optimierungen auszutüfteln. Ich verliere mich gerne in dieser derben Spielwelt mit ihren grimmigen Bewohnern und Geschichten. Und ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass es irgendwann langweilig werden könnte, Riesenspinnen zwischen zwei Felsplatten zu zerquetschen. Das alles bereitet mir ein bisschen Sorge.

Blizzard steht dagegen vor seinem größten Erfolg seit vielen Jahren. Die Chancen stehen gut, dass "Diablo 4" mit seiner routinierten Qualität selbst argwöhnische Hardcore-Fans des zweiten Teils überzeugen kann. Das Einzige, was "Diablo 4" jetzt noch aufhalten kann, sind die berühmt-berüchtigten Blizzard-Server – und die Geldgier. Bekannt ist bereits, dass Blizzard Langzeit-Spieler mit einem Ingame-Shop und Season Passes für Kosmetik-Items zum wiederholten Geldausgeben bewegen möchte, außerdem wird man Erfahrungs-Booster zum schnelleren Leveln kaufen können. Wie fair das umgesetzt wird, muss sich in den kommenden Monaten zeigen.

"Diablo 4" erscheint am 6. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Vorbesteller der teureren Spezial-Versionen können ab dem 2. Juni loslegen. Die USK hat das Spiel ab 16 Jahren freigegeben. Der Preis liegt bei etwa 70 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)