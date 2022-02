Inhaltsverzeichnis Digitale Lern-App im Test: Edurino kommt mit Stift und Figur Bunte Spielewelt Mit Spaß knobeln Artikel in c't 5/2022 lesen

Mit Edurino üben Vorschulkinder und Schulanfänger spielerisch Lesen und Schreiben. Dabei muss der Nachwuchs noch keine Lesefertigkeiten mitbringen, da auf Wunsch alles vorgelesen wird. Zum Üben benötigt man ein Tablet (Android, iOS oder Fire OS), den Edurino-eigenen Stift und eine Spielfigur. Wir haben uns das Starterset "Erstes Lesen und Schreiben ab 4" genauer angesehen. Es besteht aus Stift und Figur, die App installiert man über den jeweiligen App Store des Tablets.

Derzeit kann man mit Edurino nur in einer Themenwelt Aufgaben rund um die Sprache üben. Im Frühjahr 2022 soll "Die versunkene Welt der Zahlen" erscheinen, in der Kinder unter anderem erste Übungen im Zahlenraum bis 20 und der Mengenlehre absolvieren können. Weitere Themen seien bereits in Planung.

Edurino ist werbefrei und verzichtet auf In-App-Käufe. Stattdessen schaltet eine kleine Kunststofffigur, die mit mehreren leitfähigen Noppen auf der Unterseite ausgestattet ist, die jeweilige Themenwelt frei. Zur "Welt der Worte" gehört die kleine Füchsin Mika.