Dock mit SSD-Slot und schnellem LAN: Gadge Hub im Kurztest

Gadge Hub möchte die eierlegende Wollmilchsau unter den Docking-Stationen sein: An Anschlüssen gibt es HDMI bis 4K, 2×USB-C, USB-A, einen Steckplatz für SD-Karten, ein integriertes 100-Watt-Netzteil sowie 2,5-GBit-Ethernet und einen Slot für SSD-Platinen – es ist das erste uns bekannte Dock mit einer solchen Kombination an Schnittstellen.

Gadge Hub hat auf der Plattform Kickstarter sein Finanzierungsziel erreicht, die Lieferung an Vorbesteller soll derzeit anlaufen. Uns hat der Hersteller vorab ein Testexemplar zur Verfügung gestellt.

USB-C schnell, USB-A schwankend

Am 13"-MacBook mit Intel-CPU konnten wir an einer USB-C-SSD Daten mit etwa 900 MByte/s lesen und mit bis zu 970 MByte/s schreiben. Das ist das Doppelte des versprochenen USB 3.1 Gen 1. An USB-A sank das ständig schwankende Schreibtempo auf teilweise unter 100 MByte/s. Booten des Macs war über USB-A und -C möglich.

An den Typ-C-Buchsen konnten wir ein iPad Pro laden, an USB-A nicht einmal ein iPhone. Am Ethernet-Port kam mit unserer Fritzbox 6660 Cable eine 2,5-GBit/s-Verbindung zustande. Die SD-Karte konnten wir mit nur rund 85 MByte/s beschreiben und auslesen, was längst nicht dem vom Hersteller angegebenen UHS II entspricht. An der HDMI-Schnittstelle wurde die 4K-Auflösung mit 60 Hertz unterstützt.

Gadge Hub (USB-C-Dock mit 2,5-GBit-Ethernet und SSD-Slot) Hersteller Gadge Hub Team Freie Schnittstellen 2 × USB-C, 1 × USB-A 3.1, SD-Karte (UHS II), HDMI bis 4K, 2,5-Gigabit-Ethernet, M.2-SSD mit SATA oder PCIe 1 bis 3 Systemanforderung keine Angabe Preis 119 US-$

Probleme mit M.2-SSD-Steckplatz

Unter einer mit zwei Schrauben gesicherten Klappe findet sich der universelle M.2-Steckplatz für SSDs von SATA bis PCIe 1, 2 oder 3. Eine OWC Aura P12 mit PCIe 3.0 erkannte das Gerät aber nicht. Noch schlimmer ging es am Mac mini mit M1-Prozessor weiter: Nur die HDMI-Schnittstelle funktionierte, jedoch mit etwas Ruckeln im Bild, wenn wir zum Beispiel Fenster verschoben. Die anderen Buchsen blieben funktionslos. Allerdings verlor unsere Fritzbox reproduzierbar die Internetverbindung, kurz nachdem wir das Ethernetkabel beim Gadge Hub einsteckten.

Ein Dock mit 2,5-GBit-Ethernet, SSD-Steckplatz und starkem Netzteil wäre eine schöne Kombination. Solange aber vieles nicht funktioniert, können wir nur abraten – insbesondere für Besitzer und Besitzerinnen von M1-Macs. So jedenfalls sollte das Team sein Gadge Hub nicht in Serie gehen lassen.

(lbe)