Drei USB-WLAN-Adapter für Wi-Fi 6 im Test

WLAN nach dem IEEE-Standard 802.11ax alias Wi-Fi 6 hat sich in den vergangenen Jahren in Routern und mobilen Clients wie Notebooks oder Smartphones ausgebreitet. Wi-Fi-6-Geräte funken durch technische Kniffe untereinander viel effizienter als solche mit älteren WLAN-Standards, schalten aber bei älteren Kompagnons auch auf Wi-Fi 5 oder Wi-Fi 4 herunter.

Für stationäre PCs gibt es schon länger Wi-Fi-6-Adapter als PCI-Express-Karten zum Nachrüsten. Manche Notebooks lassen sich durch Wechsel des M.2-WLAN-Adapters ertüchtigen, doch das macht nur ausgefuchsten Bastlern Spaß. Leichter gehts mit einem USB-Stick, der das Aufrüsten auch bei besagten PCs erleichtert.

Dafür bietet der hiesige Markt derzeit nur zwei Produkte: Asus hat den USB-AX56 für 70 Euro im Programm, D-Link bietet seinen DWA-X1850 für 50 Euro an. Zwei weitere Kandidaten stehen in der Warteschlange: Der EW-7822UMX von Edimax soll im September des Jahres 2022 für 60 Euro (UVP) erscheinen. Tenda kündigte seinen U18 für 30 Euro als "im Juni" erhältlich an. Die üblichen Preisvergleicher hatten den Stick zum Testzeitpunkt im Juni 2022 aber noch nicht gelistet. Um uns trotzdem einen Eindruck von ihm zu verschaffen, haben wir ein Muster aus China geordert.