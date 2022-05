Inhaltsverzeichnis Drei kompakte Notebooks mit Prozessoren der zwölften Core-i-Generation im Test CPU-Kerne Performance Akkulaufzeit Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 12/2022 lesen

Als Intel Anfang Januar 2022 die Notebookprozessoren der zwölften Core-i-Generation enthüllt hat, gab es noch keinen Krieg in der Ukraine und auch keine wochenlangen, coronabedingten Lockdowns an wichtigen chinesischen Fertigungs- und Logistikstandorten. Und dennoch: Trotz zahlreicher Ankündigungen tauchten erst im April die ersten Notebooks mit "Alder Lake"-Hybridprozessoren im deutschen Handel auf – genau genommen nicht mal eine Handvoll Modelle in wenigen Ausstattungsvarianten.

Wir haben drei davon ergattert, und zwar jeweils in einer Core-i5-Version.

Das MSI Summit E14 Evo ist ein flotter 14-Zöller mit 16:10-Bildschirm und kostet 1300 Euro. Das Samsung Galaxy Book2 Pro 13 kostet 1200 Euro und lockt mit weniger als 900 Gramm Gewicht und farbstarkem OLED-Display. Komplettiert wird die Runde durch das edle Businessnotebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 10), welches frei konfigurierbar ist und mehr kostet als die beiden anderen zusammen: über 3000 Euro.