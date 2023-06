Inhaltsverzeichnis Drucker und Multifunktionsgeräte: Kaufberatung für den richtigen Drucker Drucken kostet Tinte im Abo Laser- oder Tintendrucker? Fotospezialisten Mehr als Druck: Multifunktion Fazit Artikel in c't 15/2023 lesen

Der schon so häufig totgesagte Drucker ist als typisches PC-Peripheriegerät immer noch munter und dies nicht nur im Büro und als Familiendrucker. Mit dem coronabedingten Trend zum Homeoffice stieg die Nachfrage nach kompakten Multifunktionsgeräten sprunghaft an. Mittlerweile sind auch aktuelle Modelle wieder gut lieferbar.

Wer sich einen Drucker anschaffen will, kauft häufig nach eigener Erfahrung ("Mein alter Officejet hat nie Probleme gemacht") oder Ratschlägen von anderen ("Im Businessbereich sind Laserdrucker ein Muss"). Schlechte Erfahrungen sammeln viele Spontankäufer mit Schnäppchen vom Elektromarkt ("Multifunktions-Markendrucker nur 79,95 – solange der Vorrat reicht"): Schon bei der Einrichtung muss man per Mausklick versichern, nur Originalpatronen einzusetzen und nicht ohne Internetverbindung zu drucken. Wenn dann nach nur 50 Seiten die mitgelieferten Patronen leer sind und für einen Satz frischer Patronen über 50 Euro fällig werden, entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen als Kostenfalle.

Drucken kostet

Bevor Sie beim nächsten Sonderangebot zuschlagen, informieren Sie sich über die Folgekosten. Der größte Posten auf der Druckkostenrechnung ist fast immer der Preis der Tintenpatrone oder Tonerkartusche. Der erste Blick vor dem Druckerkauf im Elektromarkt sollte dem Patronentyp gelten, der in der Regel auf dem Karton des Druckers steht, der zweite Blick dem Regal mit den Tintenpatronen. Kaufen Sie zu einem günstigen Tinten- oder Laserdrucker fürs Heimbüro gleich einen Satz Ersatztinten oder Tonerkartuschen hinzu. Das passt den Sparpreis des Druckers an die Wirklichkeit an und sorgt zu Hause dafür, dass der Druckspaß nicht nach wenigen Seiten aufhört – die Hersteller legen solchen Schnäppchen nur sehr spärlich befüllte Setup- oder Starterpatronen bei.