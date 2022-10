Inhaltsverzeichnis E-Bike mit Riemenantrieb: Urtopias smartes Rad im Test Motorleistung und Akku Fazit Artikel in c't 22/2022 lesen

Das Urtopia fällt auf: Der Carbonrahmen des E-Bikes wirkt durch das fehlende Sitzrohr fast, als sei er dem Film Tron entsprungen. Nur der dick gepolsterte (und dennoch ungemütliche) Sattel will da nicht recht ins Bild passen. Mit einer ganzen Latte an smarten Features will der gleichnamige chinesische Hersteller dem futuristischen Äußeren des Bikes gerecht werden: Es entsperrt per Fingerabdruck, nimmt Sprachbefehle entgegen und weiß sich gegen Diebe zu wehren.

Das Urtopia-Fahrrad – der Name setzt sich aus Urban Utopia zusammen – richtet sich vor allem an Pendler in der Stadt. Der Hersteller bietet das Rad in zwei Rahmengrößen an. Die größere soll sich für Leute zwischen 1,80 und 1,95 Meter eignen, die kleinere für Personen ab 1,70 Meter. Die maximale Zuladung beziffert Urtopia auf 110 Kilogramm. Mit Rahmen, Gabel, Lenkereinheit und Sattelstütze aus Carbon ist das Rad selbst mit Akku tragefreundlich leicht – es wiegt in Größe L mit eingesetztem Akku 15,9 Kilogramm. Anders als beim Konkurrenten VanMoof ist es aber gar nicht nötig, das ganze Fahrrad zur Steckdose zu tragen, denn zum Laden kann man die im Unterrohr steckende Batterie entnehmen.

Urtopia stattet das Fahrrad mit einem Singlespeed-Riemenantrieb aus und verwendet einen Mix aus CDN- und CDX-Komponenten von Gates. Der Riemenantrieb ist Vor- und Nachteil zugleich: Er ist wartungsärmer als ein Kettenantrieb und ölfrei, allerdings erschwert er es, die Übersetzung zu ändern. Die hydraulischen Scheibenbremsen geben ihren Hersteller nicht preis und verrichten ihren Dienst nach der Einfahrphase allenfalls ordentlich. Nach unserem Geschmack dürften sie deutlich zupackender zu Werke gehen.