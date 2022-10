Inhaltsverzeichnis E-Reiseenduro Zero DSR/X​ im Fahrbericht: Vielversprechende Nullnummer Die DSR/X - ein Überraschungscoup

Kaum Konkurrenz

Überwundene Gurkenphase

Feinfühlig durch die Gegend brechen

Kombiniert soll man 185 km schaffen

Zusatzakku oder Schnellader

Auf dem Niveau der Oberklassebikes Zero DSR/X: Teils sogar pfiffig

Branchengrößen wie BMW, Honda oder auch Yamaha dürften sich zumindest wundern, was da aus Kalifornien auch nach Deutschland rollt: Die DSR/X, erstes Adventure Sports-Bike der amerikanischen Elektromotorrad-Manufaktur Zero – bei uns sagt man dazu Reiseenduro – , wartet schon heute annähernd mit Leistungswerten auf, die man erst einige Jahre später erwartet hätte. Ganz konsequent hält Zero das Konzept aber nicht durch.

Die als miniaturkleines Start-Up im Jahr 2006 mit ihrem ersten Modell auf den Markt gekommene Marke Zero landet mit ihrem jüngsten Modell einen Überraschungscoup. Die Zero DSR/X zeichnet sich durch ein sehr angemessenes Gewicht, gute Fahreigenschaften auf Asphalt wie auch im leichten und mittelschweren Gelände, leichte Zugänglichkeit und Bedienung sowie eine Reichweite aus, die mehr als nur Zweistunden-Ausflüge möglich macht.

Damit setzt die Zero DSR/X unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten einen neuen Maßstab bei den bislang seltenen E-Motorrädern. Mit 26.550 Euro (zuzüglich Liefernebenkosten) unterbietet sie das bislang einzige Modell dieses Segments, die ebenfalls nagelneue Energica Experia, um immerhin einige tausend Euro. Diese überbietet die Zero zwar mit 222 zu 185 Kilometern Normreichweite. Dafür ist die Zero wegen des kleineren Akkus etwas leichter und bietet mit 190 Millimetern ganze vier Zentimeter mehr Federweg. Ein Vergleichstest war bislang noch nicht möglich.