Echo Show 15 im Test: Smart Display mit Personenerkennung

Der Name Echo Show 15 verrät erst einmal nur, dass es sich bei Amazons neuem Gerät um ein Modell aus dessen Smart-Display-Reihe mit integrierter Sprachassistentin Alexa handelt und dass es eine Bildschirmdiagonale von rund 15 Zoll hat. Damit ist es schon mal das größte Echo Show.

Vor allem seine Bauform sticht heraus: Das Show 15 sieht aus wie ein Bild, inklusive Rahmen und weißem Passepartout – und soll auch so an der Wand befestigt werden, wahlweise horizontal oder vertikal. Die beiliegende Halterung wird mit vier Schrauben an die Wand gedübelt. So bleibt das rund 2,2 kg schwere Gerät auch an selbiger Stelle, wenn man auf das Touch-Display oder am Rahmen einen der drei Knöpfe (zur Lautstärkeregulierung und zum Ein- beziehungsweise Ausschalten von Kamera und Mikrofonen) drückt.

Die Ausrichtung erkennt das Gerät automatisch und passt seine Oberfläche entsprechend an. Wer es als Medienplayer nutzen möchte, sollte beachten, dass die beiden Lautsprecher im Querformat rechts und links positioniert sind. Daher spielen sie nur in dieser Orientierung Stereoton – im Hochformat muss man sich mit Mono begnügen. Der Klang des Show 15 ist aber ohnehin recht dünn und damit als vernetzter Lautsprecher eine schlechte Wahl.