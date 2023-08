Inhaltsverzeichnis Elektroauto Fiat 500E Cabrio im Test: Der teure Charmeur Cabrio? Faltschiebedach? Egal!

Jederzeit schnell geöffnet

Funktional irritieren nur Kleinigkeiten

E-Antriebe im Cabrio Fiat 500E Cabrio im Test Technische Daten: Fiat 500E Cabrio Preisliste: Fiat 500E Cabrio

Haken wir das bitte gleich zu Beginn ab: Das kleine Fiat 500E Cabrio lädt langsam, fährt nicht weit, bietet nur wenig Platz – und ist geradezu aberwitzig teuer. Wer sich diesem Charmeur also streng rational nähert, wird sich ganz sicher rasch wieder abwenden. Für diese Zielgruppe hat Fiat die Kombination aus E-Antrieb und Kleinstwagen samt Faltdach auch nicht auf den Markt gebracht. Dabei ist sie bestechend und derart überzeugend, dass es geradezu erstaunlich ist, dass das 500E Cabrio praktisch keine Konkurrenz hat. Ein Test.

Cabrio? Faltschiebedach? Egal!

Der Begriff Cabrio ist im Fall des 500E etwas euphemistisch gewählt. Im Grunde hat der gelungene Fiat ein verlängertes Faltschiebedach bekommen, bei dem sich selbst die Heckscheibe versenken lässt. Zumindest so ein bisschen, denn wer das Dach komplett öffnet, hat hinten einen riesigen Wulst. Im Innenspiegel ist dann nichts mehr zu sehen. Das aber kann man dem 500E nicht vorwerfen, denn wo sollte angesichts von 3,63 m Gesamtlänge das Verdeck auch hin verschwinden? Wie knapp das alles auf kleinem Raum gefaltet werden muss, wird auch darunter deutlich: Der Kofferraum lässt sich nur öffnen, wenn die Heckscheibe an ihrer normalen Position ist. Wer versucht, den Kofferraum bei ganz geöffnetem Verdeck zu erreichen, muss einen Moment warten, bis Stoff samt Scheibe aus dem Weg sind, was automatisch in Gang gesetzt wird.

Dennoch ist das Offenfahr-Gefühl näher an einem Cabrio als in einem Auto mit großem Schiebedach. Das liegt nicht nur an der sehr breiten Öffnung, sondern auch an dem weit vorn liegenden Rahmen der Frontscheibe. Das angenehme Gefühl, tatsächlich im Freien zu sitzen, prägt das beträchtlich. Es bereitet Freude, den Kleinen offen zu fahren, und es entschleunigt, nicht zuletzt, weil mehr als nur eine Prise Wind ins Auto gereicht wird.