Elektroauto Renault Megane E-Tech im Test: Gelungene ID.3-Alternative

Schick ist ein Lehnwort aus dem Französischen und eine Beschreibung, die auf den Renault Megane E-Tech zutrifft. Zumindest sagen das manche Passanten und jene Neugierigen, die den neuen Renault als Elektroauto identifiziert haben. Er steht gedrungen auf der Straße und bullig. Das liegt an der vergleichsweise geringen Höhe von 1,51 Meter, die das Resultat des nur elf Zentimeter hohen Batteriesystems ist. Hier ist ein Kompaktwagen entstanden, der anders als der VW ID.3 kein Van-artiges Design hat. Der Renault ist einfach ein nett anzusehendes Auto, und auch beim Fahren hat er viele Stärken. Der Preis des von uns ausprobierten Megane E-Tech "EV60 220 hp optimum charge" in der zweitteuersten Ausstattungslinie Techno beginnt bei 44.700 Euro. Rechnet man den aktuellen Fördersatz von 9570 Euro ein, bleiben also mindestens 35.130 Euro.

Wow-Effekt im Innenraum

Nähert man sich dem Megane E-Tech, fährt der Türgriff aus. Das funktionierte im Test durchgehend und fehlerfrei, und auch das automatische Wiederverschließen arbeitete verlässlich. Beim Einsteigen entsteht im Vergleich zum VW ID.3 ein Wow-Effekt: Die Materialauswahl ist hochwertig. Der Stoff auf dem Armaturenbrett ist ein Beispiel dafür. Alles wirkt erwachsen und setzt sich klar von der Formgestaltung im VW ab, die im Vergleich nach Playmobil aussieht. Auch die Verarbeitungsqualität im Renault ist solide.

Sofort auffällig sind außerdem die beiden Displays: Eins als Kombiinstrument mit den üblichen Anzeigen und ein stehendes in der Mitte. Diese Bildschirme sind nicht nur viel größer als im ID.3. Auflösung, Arbeitsgeschwindigkeit und Funktionsweise sind schlicht überlegen. Das merkt man als Fahrer vor allem durch die Abwesenheit jeglicher Störungen und Bugs. Das Teil läuft, und auch die Integration von Google überzeugt.

Bild 1 von 8 Renault Megane E-Tech (8 Bilder) Die Formensprache im Innenraum ist erwachsen. Auffällig sind die beiden großen Screens in Cockpit und Mittelkonsole.



Routenführung inklusive Vorkonditionierung

Google bedeutet konkret zum Beispiel: Die Spracherkennung war einwandfrei und rechnet für Adressen schnell die Zielführung aus. So wie es Millionen von Android-Nutzern vom Smartphone kennen. Dazu kommt eine automatische Implementierung von Ladestopps, der prognostizierte Ladestand (abgekürzt SOC für State of Charge) am jeweiligen Haltepunkt sowie die dazugehörige empfohlene Wartezeit. Dabei lassen sich die gewählten Säulen vielfältig filtern, im Wesentlichen also nach Anbietern und Ladeleistung.

Zusätzlich bereitet der Renault Megane E-Tech bei der Navigationsführung das Batteriesystem durch gezieltes Heizen oder Kühlen aufs Laden vor; diese Vorkonditionierung hat dazu geführt, dass die maximal erreichbare DC-Leistung von 130 kW in der Praxis tatsächlich abrufbar war. Genauso sollte es bei jedem batterieelektrischen Auto sein. Weil es aber keineswegs so ist, muss es immer wieder erwähnt werden. Diese Einfachheit der Bedienung ist wichtig, weil auch ungeübte Fahrer sofort und intuitiv damit klarkommen.

Wendig

Schön geformt und sinnvoll in der Handhabung im Renault sind auch die Hard Keys für die Klimatisierung. Beim Einlegen der Fahrstufe fällt allerdings ein kleiner Bedienungsmangel auf: Der Hebel liegt nah oberhalb des Hebels für die Scheibenwischer, was beim blinden Zugreifen zur Verwechslung führen kann. Ein Plus dagegen ist der geringe Wendekreis von 10,4 Meter, den Renault trotz Frontantrieb bietet. Mit 4,20 Metern ist er sechs Zentimeter kürzer als ein ID.3, was im Innenraum kaum feststellbar ist. Man merkt eben, dass der Megane E-Tech als Elektroauto konzipiert worden ist und, das sollte nicht unterschätzt werden, dass der oder die Renault Zoe vor über neun Jahren vorgestellt wurde; es gibt offensichtlich einen großen Erfahrungsschatz.

Beim Fahren kann die Rekuperation über Wippen links und rechts in mehreren Stufen verstellt werden. Einen automatischen adaptiven Modus wie etwa bei Mercedes gibt es leider nicht. Je nach persönlichem Geschmack gleitet man entweder nahezu widerstandsfrei dahin oder lässt den Elektromotor den Großteil der Verzögerung verrichten.

Bild 1 von 4 Renault Megane E-Tech (4 Bilder) Der Renault Megane E-Tech ist ein elektrischer Kompaktwagen. Die zweithöchste Ausstattungsversion EV60 optimum charge Techno startet bei 44.700 Euro. Zieht man den aktuellen Fördersatz ab, bleiben 35.130 Euro.



Viel Kraft, mäßige Lenkung

Power ist mit 160 kW (Dauerleistung laut Fahrzeugschein: 55 kW) ordentlich vorhanden, und bei Bedarf geht es in 7,4 Sekunden auf 100 km/h und weiter bis 160 km/h. Die schnelle Kurvenhatz ist aber nicht das Wohlfühlterrain des Megane: Die Lenkung bietet zu wenig Rückmeldung und ist gefühlsarm. Das ist die deutlichste Schwäche dieses Autos. Hier sollte Renault nacharbeiten. Der ID.3 ist zwar in seiner Leistungsentfaltung leicht phlegmatisch, beschleunigt wegen des Heckantriebs jedoch perfekt aus engen Kurven heraus, zeigt selbst bei Nässe keine Traktionsschwächen und hat eine präzise Lenkung.

Lesen Sie auch VW ID.3 im viermonatigen Praxistest: Das taugt der deutsche Hoffnungsträger

Passabler Abrollkomfort

Das komfortable Cruisen ist eher die Sache des Renault Megane E-Tech als die Querdynamik. Der Testwagen war mit 20-Zoll-Felgen samt einer Bereifung mit geringer Flankenhöhe ausgestattet. Der Abrollkomfort ist passabel, wobei die Fahrwerksgeräusche hörbar und nicht so aufwendig gedämmt sind wie im VW. Insgesamt ist der Renault ein leises Auto, und der wirklich gute Klang des Harman/Kardon-Soundsystems stellt feinsinnige Menschen jederzeit zufrieden.