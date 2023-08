Inhaltsverzeichnis Elektroauto Smart #1 Brabus im Test: Schneller als die meisten Porsche Zwischen VW ID.3 und Mercedes EQB

Bedienung wie bei Tesla – aber mit mehr Schaltern

Immense Kraft Smart #1 Brabus im Test Smart #1: Preisliste Smart #1 Brabus: Technische Daten

"Das soll ein Smart sein?" Ja, der #1 (sprich: Hashtag eins) ist bis zum Erscheinen des #3 der einzige Smart. Mit der Idee von Nicolas Hayek, zwei Menschen und eine Kiste Wasser auf wenig Verkehrsfläche durch die Stadt zu fahren, hat der #1 nichts mehr gemein. Passanten sind entsprechend verwirrt, weil sie den Fortwo im Kopf haben, wenn sie an die Marke denken. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass Smart eine neue Identität bekommt.

Zwischen VW ID.3 und Mercedes EQB

Der #1 ist ein, ja, was eigentlich? Bei den Außenmaßen ähnelt er einem VW ID.3. Er könnte aber auch eine kleine Ausgabe des Mercedes EQB sein, eine Art SUV. In der Version Brabus (ab 48.990 Euro), die als Testwagen zu uns kam, ist er wiederum einzigartig in dieser Klasse: In 3,9 Sekunden swoosht der #1 auf 100 km/h. Er ist eine Mischung aus Pocket Rocket und elektrischem Kompaktwagen.

Wer sich dem Smart #1 ohne das innere Bild des Fortwo nähert, erlebt zuerst ein Elektroauto mit angenehm senkrecht stehenden Seitenfenstern, einer relativ steil stehenden Frontscheibe und einem hohen Dach. Das erzeugt ein großzügiges Raumgefühl, und mit Ausnahme des Blicks nach rechts hinten ist die Übersichtlichkeit gut. Platz ist genug vorhanden – außer im Kofferraum, dessen Volumen lediglich 313 Liter beträgt und der durch den kleinsten Frunk ergänzt wird, den wir kennen: Unter der vorderen Haube bietet er 15 Liter Zusatzvolumen.