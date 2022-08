Elektroauto Volvo C40 im Test: Kraft im Überfluss

Über den frühen Mercedes 200D wurde einst ziemlich treffend geschrieben: Er fährt nicht an, sondern legt ab. Der Volvo C40 ist sozusagen der Gegenentwurf dazu. Auch er fährt nicht einfach an, sondern springt gewissermaßen nach vorn. Das tut er zwar fein dosierbar, im Fall der Fälle allerdings derart brachial, dass man leicht vergessen kann, dass hier knapp 2,2 Tonnen in Bewegung gesetzt werden. Überraschen kann das kaum, wenn sich der Fahrer vor Augen führt, dass hier praktisch jederzeit 300 kW und 660 Nm abgerufen werden können. Das hat fraglos einen gewissen Unterhaltungswert, wenngleich man sich bald fragt, was das in dieser Verpackung eigentlich soll. Der Volvo C40 im Test.

150 kW an jeder Achse

Natürlich unterscheidet sich der Antriebsstrang im C40 keinen Deut vom elektrischen XC40: Auch hier verbaut Volvo zwei Synchronmaschinen, die jeweils 150 kW an Vorder- und Hinterachse liefern. Damit ist das mindestens 2207 kg schwere SUV-Coupé überreichlich motorisiert. In vollem Umfang lässt sich das Beschleunigungsvermögen nur selten komplett nutzen. Volvo nennt 4,7 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h. Wer einem voll beschleunigenden C40 folgen wollte, müsste schon reichlich Leistung mitbringen.

Doch wie im SUV XC40 stellt sich auch im Coupé-Ableger die Frage, was das in dieser Hülle eigentlich soll. Es wird sicher Menschen geben, die den C40 optisch irgendwie flotter als das SUV finden, doch die Fahrwerksauslegung ist auch hier ganz eindeutig nicht auf Sport gepolt. Vielmehr bemüht sich auch das Coupé-Fahrwerk erfolgreich um Komfort und zeigt wenig Ambitionen, dieses Auto dynamisch um Kurven zu schmeißen. Die auf dem Testwagen montierten Ganzjahresreifen Crossclimate von Michelin im Format 235/50 R19 vorn und 255/45 R19 sind nicht auf maximalen Halt ausgelegt, dementsprechend früh zeigen sich Grenzen, wenn der Fahrer zu forsch um die Ecke will.

Zweisprachig

Ich finde die Auslegung von Federung, Dämpfung, Lenkung und Reifen in sich schlüssig, doch sprechen der bärenstarke Antrieb und das komfortorientierte Fahrwerk nicht die gleiche Sprache. Besser zueinander finden dürften beide im Basismodell. Wie im SUV bietet Volvo auch eine kleine Ausbaustufe des Antriebs an. Dort gibt es nur einen E-Motor an der Vorderachse, der dann auf 170 kW ertüchtigt wurde. Damit ist das SUV rund 160 kg weniger schwer, was auch daran liegt, dass die Batterie mit 67 kWh (netto) etwas kleiner ist als im Topmodell mit 75 kWh. Ganz nebenbei spart sich der Käufer so zwischen 6500 und 8800 Euro. Er erwirbt auch mit diesem Antrieb beileibe kein langsames Auto. Der Umstand, dass das Basismodell bei 160 km/h nicht weiter beschleunigt, das Topmodell erst ab 180 km/h, ändert meines Erachtens an diesem Umstand nichts.

Verbrauch

Der Verbrauch lag in unserem Test bei knapp 20 kWh/100 km bei landstraßenlastigem Profil. Minimal waren es 15,8 kWh, maximal 25. Im Testzeitraum Anfang Juli hatte die Klimaautomatik zum Teil ordentlich zu tun. Anders als im SUV hilft bei der Belüftung das Glasdach nicht mit. Im Coupé ist es ohne Öffnungsfunktion, auch ein Rollo als Sonnenschutz gibt es nicht. Die Tönung ist allerdings so kräftig, dass sich der Innenraum kaum zusätzlich aufheizt.

Ladeleistung

Die maximale Ladeleistung liegt bei 150 kW. Sie ließ sich im Test nachvollziehen, allerdings fällt die Ladekurve schon bei rund 30 Prozent leicht ab. Ist der Speicher zur Hälfte gefüllt, ließen sich noch 107 bis 113 kW ablesen, bei 62 Prozent waren es noch rund 80 kW. In 20 Minuten waren 36,4 kWh nachgeladen, angezeigt wurde eine Steigerung des Ladestandes von 21 auf 62 Prozent. Mit unserem Durchschnittsverbrauch wären in dieser Zeit knapp 185 km Reichweite nachgeladen. Die Bedingungen dieser Aufladung: Sommerliche Temperaturen, aber nur ein kurzer Weg zur Ladestation.

Unterschiede zwischen Coupé und SUV gibt es vor allem beim Platzangebot hinter der B-Säule. Die Kopffreiheit ist durch die niedrigere Dachlinie etwas geringer, das maximale Ladevolumen naheliegenderweise auch. Unter der Hutablage verbleiben 413 Liter im C40, im XC40 sind es 419. Wir maßen 90 cm in der Tiefe, 101 cm zwischen den Radkästen und 47 cm zwischen Ladeboden und Abdeckung.