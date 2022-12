Inhaltsverzeichnis Elektroauto Volvo XC40 Recharge im Test: Einmotorig ist die bessere Wahl Übersicht, bitte

Vorkonditionierung, Google

DC-Ladeleistung bei Frost

Demnächst Heck- statt Frontantrieb

Technische Umstellung

Gute Geräuschdämmung

Assistenten

SUV mit hohem Stromverbrauch

Fazit Volvo XC40 Recharge Pure Electric: Datenblatt Volvo XC40 Recharge Pure Electric: Preisliste

Es gibt Elektroautos, die passen einfach. Der Volvo XC40 Recharge Single Motor ist so eins. Die Verpackung teilt er mit den konventionellen Maschinen: Der XC40 ist auch mit Benzin- und Dieselmotoren sowie als Plug-in-Hybrid bestellbar. Den Inhalt in Form des batterieelektrischen Antriebs kennen wir aus dem Polestar 2. Die Mischung machts: Der XC40 Recharge ist ein praktisches und durchdachtes Kompakt-SUV. Mit 47.500 Euro ist er für ein Elektroauto angemessen eingepreist – ein kleinerer VW ID.3 startet schließlich erst bei 43.995 Euro, ein Kia Niro EV bei 47.590 Euro. Im Vergleich mit dem Volvo wirken beide hemdsärmelig eingerichtet. Nur sparsam ist der XC40 (noch) nicht.

Übersicht, bitte

Der Volvo XC40 ist eigentlich direkter Konkurrent des VW Tiguan. Er ist mit 4,44 Meter nicht allzu lang. Aber die Höhe von 1,65 Meter ist spürbar. So wollen es viele Kunden: Übersicht, bitte. Die Breite ist mit 1,86 Meter noch weit diesseits der Überbreite, und so lässt sich der Volvo im Alltag leicht dirigieren. Zu dieser Mühelosigkeit trägt auch die in zwei Stufen verstellbare Lenkung bei. Ich habe mich für die festere Konfiguration entschieden, und bei der Rekuperation habe ich die Option zum One-Pedal-Drive abgeschaltet. Das ist einstellbar und Geschmackssache.

Vorkonditionierung, Google

Was am Volvo XC40 auffällt, ist die Tatsache, dass er einerseits ein Multiantriebsfahrzeug ist und andererseits sehr viele Features hat, die ein gutes Elektroauto ausmachen. In Auszügen: Der maximale Ladestand (abgekürzt SOC für State Of Charge) lässt sich begrenzen. An der Ladebuchse ist wie bei Mercedes ein Entriegelungsschalter eingebaut; ein Knopfdruck erspart das Hantieren mit App oder Karte. Alternativ kann auch innen übers Zentraldisplay entriegelt werden.