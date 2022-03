"Elex 2" angespielt: Rollenspiel der ganz alten Schule​

"Elex 2" von Piranha Bytes ist wie ein Kulturschock. Wo ein "Horizon: Forbidden West" an den technischen Möglichkeiten der PS5 kratzt und spielerisch alle Ecken und Kanten ausbügelt, ist Piranha Bytes Endzeit-Abenteuer eher der kleine, dreckige Bruder von Aloy. Überholte Technik, unausgereifte Kampfmechaniken und ein Flachwitzhumor, bei dem man nicht schnell genug die Füße in die Luft bekommt. Kurz: "Elex 2" macht es selbst Fans verdammt schwer, es zu lieben.

Nachdem Held Jax im ersten Teil eine Bedrohung von seinem Heimatplaneten Magalan abgewendet hat, geht er ins Exil. Doch Jahre später muss er wieder ran. Diesmal wollen Aliens Magalan zerstören. Natürlich ist Jax der Einzige, der daran etwas ändern kann, aber in der Zwischenzeit hat sich viel getan. Statt drei Fraktionen sind es plötzlich fünf verfeindete Stämme, die er im Kampf gegen die Bedrohung aus dem All einen muss. Also muss Jax mal wieder das Jetpack rausholen und den Planeten abklappern.

Bild 1 von 5 "Elex 2" angespielt (5 Bilder) Hässlich und komplex – Elex 2 von Piranha Bytes ist ein sperriges Actionrollen mit langer Anlaufzeit. (Bild: heise online)

In "Elex 2" setzt Piranha Bytes auf das Erfolgsprinzip, das das Studio schon seit "Gothic" den Spielern und Spielerinnen vorsetzt: ein sperriges, aber umfangreiches Actionrollenspiel mit mieser Technik und derbem Humor. Das hebt sie von der Konkurrenz ab. Allerdings knirscht es in ihrem neuesten Abenteuer an jeder Ecke. Was vor 20 Jahren noch frisch und ungewöhnlich war, verbreitet mittlerweile einen ziemlich modrigen Geruch.

Laufarbeit statt Action

Schon zu Beginn zieht sich das Abenteuer in die Länge. Wie immer muss Jax bei jeder Fraktion vorstellig werden und erstmal den Laufburschen spielen. Gesteinsbrocken sammeln oder mit einer Nachtwache auf Tour gehen, zählen da noch zu spannenderen Aufgaben. An mehr ist nicht zu denken. Jeder Ausflug in die Wildnis endet in den tödlichen Klauen von Drachen und Rieseninsekten. Bis Jax seine Attribute hochgelevelt hat und sich teure Ausrüstung kaufen oder sogar schmieden kann, vergehen Stunden mit einfallsloser Fleißarbeit.

Hinter der sperrigen Hülle bietet "Elex 2" das gewohnt komplexe Lern- und Moralsystem. Mit jedem Levelaufstieg können Spieler und Spielerinnen nicht nur Attributspunkte verteilen, sondern Lernpunkte in ihre Ausbildung als Schmied oder Alchemist investieren. Zahlreiche Waffen von der robusten Streitaxt bis zum Energiestrahler bieten viele Möglichkeiten für unterschiedliche Kampfstile. In den Dialogen müssen viele Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer Vorteile bieten und auch schon mal an der moralischen Integrität unseres Helden knabbern.

Aber selbst, nachdem Spieler und Spielerinnen stundenlang Kleinstaufgaben erledigt haben und ein bisschen Kleinvieh besiegt haben, verdirbt das krakelige Kampfsystem den Spielspaß. Genaue Steuerung und kräftiges Trefferfeedback waren noch nie die Stärke der Piranha-Bytes-Spiele, aber im Jahr 2022 dürfen die Fans zu Recht etwas mehr erwarten als schwabbeliges Herumgehacke. Selten fühlten sich Nah- und Fernkämpfe so unbefriedigend an, wie in "Elex 2".

Veraltete Technik

Dazu kommt eine in allen Belangen überholte technische Umsetzung. Während die Umgebungsgrafik noch mit ein paar Lichteffekten glänzt, sind besonders die Gesichtsanimationen gruselig geraten. Selbst so simple Dinge wie das Scrollen über die Landkarte ruckelt sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC. Allerdings scheint die PC-Version einen leichten Vorteil bei Details und Animationsfluss zu haben. Von der technischen und visuellen Qualität aktueller Titel wie "Dying Light 2" oder "Horizon: Forbidden West" ist "Elex 2" aber Welten entfernt.

Ob das im Verlauf der rund 60 Spielstunden besser wird? Spielerisch mit Sicherheit. Piranha Bytes Rollenspiele brauchen lange Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Erst wenn Spieler und Spielerinnen sich eine ordentliche Ausrüstung leisten können und ein paar Lebenspunkte mehr auf dem Buckel haben, wird die Erkundung der Spielwelt Spaß machen. Darauf ist bei den Essener Entwicklern immer Verlass gewesen.

Zwischenfazit

Piranha Bytes macht es Spielern und Spielerinnen mit "Elex 2" nicht leicht. Auf der einen Seite ist es ein potthässliches Actionrollenspiel mit mieser Technik und einem unausgereiften Kampfsystem. Auf der anderen Seite stehen die umfangreiche Open World und das komplexe Level- und Moralsystem. Das sind wir vom Studio gewohnt, aber mit "Elex 2" strapaziert Piranha Bytes die Geduld und das Verständnis selbst ihrer härtesten Fans. Wer 2022 mit einem Open-World-Rollenspiel selbst nur einen Achtungserfolg erzielen will, muss mehr bieten.

"Elex 2" ist für Windows, PS4/5, Xbox One/Series erschienen. Es kostet ca. 60 €. USK ab 16. Für unser Angespielt haben wir mehrere Stunden die PS5-Version gespielt.

(dahe)