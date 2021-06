"Ender Lilies" angespielt: Ein Alptraum zum Genießen​

Düster, verwirrend, brillant – "Ender Lilies: Quietus of the Knights" vom japanischen Entwickler Live Wire schöpft aus dem Vollen. Spieler und Spielerinnen stürzen sich auf der Nintendo Switch oder dem PC mit einem kleinen Mädchen und ihren hilfreichen Geistern in ein tödliches Labyrinth, in dem hinter jeder Ecke fiese Monster lauern. Für "Metroidvania"-Fans bleiben da kaum Wünsche offen

Geheimnis auf Geheimnis

Das kleine Mädchen Lily erwacht in einer Welt, die vom Tod geprägt ist. Überall stolpert sie über Ruinen, alptraumhafte Gestalten und düstere Botschaften aus einer verstorbenen Welt. Da trifft es sich gut, dass ihr in diesem Alptraum die Geister Verstorbener zu Hilfe eilen. Mit ihnen schwingt sie Schwerter, lässt sich auf ahnungslose Gegner hinabstürzen und wirft tödliche Giftwolken um sich.

Bild 1 von 5 "Ender Lillies" angespielt (5 Bilder) Geheimnisvoll und clever: "Ender Lilies" verwöhnt "Metroidvania"-Fans mit tollem Leveldesign und fairen Kämpfen.

(Bild: heise online)

"Ender Lilies" ist ein 2D-Action-Abenteuer, das vom Spielprinzip und dem Leveldesign an sogenannte "Metroidvanias" wie etwa "Ori and the Will of the Wisps" erinnert. Lily muss sich mit geschickten Sprüngen und Kampfkombos durch die Gegner kämpfen, bis sie neue Fähigkeiten erlernt, die eine Abkürzung oder eine weitere Tür auf ihrem beschwerlichen Weg zum Finale öffnen. Missionen oder einzelne Level gibt es nicht – Lilys Abenteuer geht nahtlos von Burgruinen über unterirdische Seen zu Katakomben über.

Für die hartnäckige Lily und ihre Geister erschließt sich langsam eine rätselhafte Geschichte. Sie erzählt von Fanatismus, Treue und Grauen. Zwar wirkt Lily wie ein unschuldiges Mädchen aus einem japanischen Manga, aber wie so oft täuscht der Eindruck: Hinter der harmlosen Hülle verbirgt sich eine dunkle Vergangenheit.

Schnörkelloser Geniestreich

Das Spielprinzip verzichtet auf jegliche Schnörkel. Neue Waffen und Fähigkeiten wie Doppelsprünge oder Konterattacken bekommt Lily durch das Besiegen besonders hartnäckiger Feinde. Mit den überall verstreuten Seelen kann sie ihr Arsenal aufwerten, mit der Zeit steigt sie in Leveln auf und bekommt mehr Lebenspunkte. Zusätzlich helfen ihr noch ein paar Relikte, die ihr ein paar kleine Buffs spendieren. Da Lily nicht alle Waffen gleichzeitig tragen kann, muss sie an ihrer Ausrüstung feilen, denn nicht jede Taktik funktioniert bei den Feinden gleich effektiv.

Was zählt, ist ohnehin nicht das große Spektakel. Ähnlich wie in einem Soulsborne von From Software können selbst vermeintlich leichte Gegner schnell das Ende bedeuten. Da zählen Präzision und ein gutes Gedächtnis, um die Attacken auswendig zu lernen. Rätsel gibt es nicht, aber der Weg durch das verzwickte Labyrinth kann ein wenig am Nervenkostüm kratzen. In unseren Anspielstunden suchten wir schon mal länger nach einem Weg zum Weiterkommen, bis erst ein kleines Detail in der Landschaft die Lösung brachte.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Ender Lillies" (Quelle: Live Wire)

Zwischenfazit

Das 2D-Action-Abenteuer "Ender Lilies" von Live Wire wandelt traumhaft sicher auf den Spuren von "Ori and the Will of the Wisps", "Demon's Souls" und Genre-Urvater "Metroid". Das Spielprinzip konzentriert sich auf das Wesentliche: Die Kämpfe sind fordernd, aber nie unfair, und das verzwickte Leveldesign bietet zahlreiche Überraschungen. Zwar fehlt das ganz große Actionspektakel, aber visuell verzückt das Spiel mit butterweichen Animationen und einem wunderschönen, wenn auch morbiden Look.

"Ender Lilies" ist am 21. Januar für Windows und Nintendo Switch erschienen. Es kostet ca. 25 €. USK ab 12. Für unser Angespielt haben wir die Nintendo Switch-Version gespielt.

(dahe)