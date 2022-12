Eve Motion im Kurztest: Bewegungsmelder mit Apple-Home-Support

Einen Apple-HomeKit-kompatiblen Bewegungsmelder hat der Münchener Hersteller Eve bereits länger im Sortiment. Die nun dritte Generation von "Eve Motion" wurde innerlich und äußerlich verändert. Neben aktuellen Funkstandards steckt jetzt ein Lichtsensor im weißen, quaderförmigen Kunststoffgehäuse.

Der Bewegungsmelder besitzt weiterhin eine IPX3-Zertifizierung und ist somit gegen Sprühwasser wie Regen geschützt. Er taugt damit auch für den Außenbereich, etwa auf dem Balkon oder der Terrasse. Der kleine Quader lässt sich aufstellen, das Gehäuse besitzt obendrein eine einfache Aufhängung etwa für einen Nagel. An seiner Aufhängung lässt sich der Eve Motion nicht drehen. Strom bezieht er über zwei AA-Batterien, die ein Jahr lang halten sollen. Der Sensor erfasst Bewegungen optisch auf bis zu neun Metern Reichweite in einem Winkel von bis zu 120 Grad.

Thread-Mesh-Netzwerk mit HomePod oder Apple TV

Der Bewegungsmelder wird entweder per Bluetooth angesprochen oder über das mesh-fähige Thread, sofern man einen HomePod mini oder ein Apple TV 4K (mit Thread-Support) als HomeKit-Zentrale einsetzt. Eve Motion agiert im Thread-Netzwerk als Endpunkt, kann also kein Signal verstärken. Der Sensor soll auch den Smarthome-Standard Matter unterstützen und dann auch mit Amazons Alexa oder dem Google Assistant zusammenarbeiten.

In HomeKit taucht Eve Motion als Bewegungs- und Helligkeitssensor auf. Via Home-App lassen sich Geräte per Automation schalten, sobald sich etwas in seinem Blickfeld regt. Auf Wunsch verschickt die Home-App dann Push-Mitteilungen. Eine Leuchte schaltete der Sensor via Thread innerhalb einer Sekunde ein. In Home kann man den Lichtsensor für Automationen einsetzen, um etwa Geräte bei Sonnenaufgang auszuschalten.

Eve Motion (HomeKit-Bewegungsmelder) Hersteller: Eve // Maße: 65 × 65 × 34 mm // Lieferumfang: 2 AA-Batterien // Systemanforderungen: iOS ab 11, HomePod oder Apple TV für Automationen // Preis: 39,95 €

Über die Eve-App lassen sich beide Sensoren auch so kombinieren, dass der Bewegungssensor nur aktiv ist, wenn die Helligkeit unter einen bestimmten Lux-Wert sinkt. Im Gegensatz zu Apples Home-App führt die von Eve eine grafische Statistik über erfasste Bewegungen.

Fazit

Mit knapp 40 Euro kostet Eve Motion zwar mehr als reine Indoor-Sensoren, aber auch nicht mehr als der Outdoor-Sensor von Philips Hue. Dafür braucht man keine Bridge und dank Thread schaltet der Eve-Bewegungsmelder zügig.

(lbe)