Inhaltsverzeichnis Fahrrad-Navigation: Acht iPhone-Apps im Test App-Auswahl

Was brauchts noch?

Worauf kommts an?

Wie Fahrradkarten entstehen Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle

Die Beschilderung an Radwanderrouten ist in den letzten Jahren schon viel besser geworden, dennoch verfährt man sich auf fremdem Terrain immer noch leicht oder gerät auf eine viel befahrene Straße ohne Radweg. Gute Navi-Apps vermeiden das schon bei der Tourenplanung und geben unterwegs vom am Lenker montierten Smartphone optisch oder akustisch Fahranweisungen.

Sie berücksichtigen die Streckenbeschaffenheit wie Schotter oder Kopfsteinpflaster und die zu bewältigenden Höhenunterschiede. Unterwegs ersetzen viele dann den Tacho und zeigen Geschwindigkeit, Restkilometer oder die Ankunftszeit. Einige bieten zum Abschluss der Tour das Speichern der Route an, um zu Hause noch einmal den Streckenverlauf überprüfen oder sie an andere Pedalritter weiterleiten zu können. Viele setzen auch die Apple Watch ergänzend ein, manche verstehen Sprachbefehle.

App-Auswahl

Es gibt viele Anwendungen mit Fahrrad-Navigation, aber oft leisten sie Fahr-Rat nur als Nebensache und die Routen sind schlecht oder es geht mehr um das Aufzeichnen und Speichern (Tracking). OsmAnd, Outdooractive, Karta GPS, Maps 3D Pro, Footpath, Strava, RadMaps, Avenza, Fahrrad Tracker, Bike Citizens und AllTrails haben wir schon im Vorfeld aussortiert. Sie fallen im Vergleich zu den anderen kostenlosen Apps leistungsmäßig zu weit ab. Der ehemalige (bundesweit benutzbare) Geheimtipp Rad-Navi Niedersachsen ist leider aus dem App Store verschwunden.