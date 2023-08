Inhaltsverzeichnis Fairphone 5 im ersten Test: Einfach reparierbar und Updates bis 2031 Schraubtest Umweltfreundliche Herstellung, Akku Fazit

Lange Versorgung mit Updates, einfach reparierbar und nachhaltigere Lieferketten: Das Fairphone bleibt auch in seiner fünften Auflage eine Ausnahmeerscheinung. Das Fairphone 5 ist ab sofort für 699 Euro erhältlich und damit 120 Euro teurer als der Vorgänger. Wir konnten es bereits ausprobieren.

Im Vergleich zum Vorgänger ist das Fairphone 5 etwas dünner geworden und fällt unter herkömmlichen Smartphones kaum auf.

Das Fairphone 5 ist das erste Android-Smartphone, das Updates bis in die 2030er-Jahre hinein erhalten wird. Hersteller Fairphone sichert für das ab sofort vorbestellbare Smartphone Sicherheitspatches bis mindestens 2031 zu, Ziel sei es gar, bis zu zehn Jahre Patches zu liefern. Außerdem soll das Fairphone 5, das mit Android 13 ausgeliefert wird, fünf Upgrades auf neue Android-Versionen erhalten. Fairphone gewährt ungewöhnlich lange fünf Jahre Garantie auf das Smartphone.

Das Update-Versprechen des niederländischen Herstellers übertrifft das anderer Smartphonehersteller deutlich. Für ihre Topmodelle versprechen Google, Samsung, Xiaomi und Co. in der Regel, bis zu fünf Jahre Sicherheitspatches zu liefern, für Einstiegsmodelle machen viele Hersteller gar keine Angaben. Zudem ist das Fairphone 5 für Custom-ROMs äußerst empfänglich, so dürfte man es bald mit vorinstalliertem iode oder /e/ bekommen. Die Android-Bedienoberfläche belässt Fairphone ab Werk nahezu unverändert im Vergleich zum Google-Original.