"Fall Guys" angespielt: Ein kurzes Vergnügen

Die Macher von "Fall Guys: Ultimate Knockout" haben sich von der Kult-TV-Show "Takeshi’s Castle" inspirieren lassen: In der legendären japanischen Unterhaltungsshow mit Showmaster Takeshi Kitano mussten sich ein paar Wagemutige durch einen irren Hindernisparcours kämpfen, bis am Ende nur noch einer übrig war. So macht es auch "Fall Guys": Es geht durch eine kunterbunte Welt der Kreisel, Glibber und Sprungchancen. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung zählte der wahnwitzige Battle Royale-Klon zu den meistgeklickten Spielen auf Twitch.

Es kann nur einen geben

60 Zuckerdrops, ein Ziel. In "Fall Guys" schlüpfen die Spieler in die Rolle klebrig-bunter Gestalten, die sich durch einen Hindernisparcours nach vorne kämpfen. Der wird jedes Mal neu ausgewürfelt: Einmal geht es über rotierende Plattformen durch Windräder, ein anders Mal flüchten die Spieler vor tödlicher Lava oder springen über Tore und Trapeze. Manchmal ist auch Teamarbeit angesagt, wenn die Teams zum Beispiel einen Ball vor den Gegnern ins Tor bugsieren müssen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

"Fall Guys" in 100 Sekunden

Weil sich bis zu 60 Spieler in den Arenen drängen, sind "Fall Guys"-Partien von Anfang an chaotisch und kurzweilig. Erst wenn in den weiteren der insgesamt fünf Runden die meisten Spieler ausgeschieden sind, kommt so etwas wie Können oder Taktik ins Spiel. Weil die Runden sehr kurz gehalten sind, hält sich der Frustfaktor beim Ausscheiden in Grenzen.

Kaum Wiederspielwert

Mit jeder Runde sammeln die Spieler Erfahrungspunkte und Ingame-Währung, die neue Skins und andere kosmetischen Gegenstände freischalten – teilweise kann man sie auch für echtes Geld erwerben. Spielerisch haben diese Items aber keine Auswirkungen.

Am besten kann man "Fall Guys" mit Party-Spielen wie "Super Monkey Ball" vergleichen. Der Inhalt ist praktisch egal: Hauptsache es ist bunt, schnell und macht mit Freunden Spaß. Es ist ärgerlich, dass die Entwickler hier große Chancen ungenutzt lassen.

Bild 1 von 5 "Fall Guys" angespielt (5 Bilder) "Fall Guys: Ultimate Knockout" ist irre und witzig, aber spielerisch enttäuschend. (Bild: heise online)

Warum gibt es nur Online-Spiele und kein Couch-Koop? Warum kann man nicht plattformübergreifend zocken? Diese Features wollen die Entwickler zwar nachreichen, doch zum aktuellen Zeitpunkt fehlen sie schmerzlich. Auch die permanent überlasteten Server tragen dazu bei, dass "Fall Guys" trotz Hype hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.

Zwischenfazit

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist das perfekte Spiel für die Generation Twitch. Da das Spiel schnell langweilig wird, macht es fast mehr Spaß, den witzigen Kommentaren einiger Streamer zuzuhören, als selbst zum Gamepad zu greifen.

Der chaotische Spielverlauf und der hohe Glücksfaktor sorgen jedenfalls für nur niedrigen Wiederspielwert. Sollten die Entwickler in den nächsten Wochen wichtige Spieloptionen wie lokalen Couch-Koop oder Crossplay nicht nachreichen, dürfte der Hype um das irre Battle-Royale-Spektakel schnell vorbei sein.

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist als Download für Windows und PS4 erschienen. Es kostet 20 €. Im August ist es kostenlos für PS Plus-Abonnenten. USK nicht geprüft. Für unser Angespielt haben wir es ein paar Stunden auf der PS4 gespielt.

(dahe)