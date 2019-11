Inhaltsverzeichnis Firmen-Backups mit dem Kommandozeilen-Tools restic Verschlüsselt sichern Fazit Artikel in iX 11/2019 lesen

Zuverlässige Backups retten im Krisenfall wertvolle Daten. Im Idealfall werden sie in Regelmäßigen Abständen automatisiert angestoßen. Dieser Prozess soll sich auf möglichst einfache Art umsetzen lassen und sich ohne viel Aufwand ins tägliche Geschehen integrieren. Die Wiederherstellung von Daten sollte so anwenderfreundlich, unkompliziert und geradlinig wie möglich vonstattengehen.

Genau diese Ansprüche versucht restic zu erfüllen. Mit seinem Fokus auf der leichten Bedienbarkeit richtet sich das in Go geschriebene Open-Source-Tool an die Admins kleinerer und mittlerer Firmen, an Praxen, Kanzleien oder Büros sowie an Selbstständige.

Wer restic nutzt, hat für seine Sicherungen eine große Auswahl an Storage-Backends, sowohl lokal im eigenen Netz als auch in der Cloud. Zu den Optionen zählen SFTP, REST-Server, Amazon S3, der S3-kompatible Cloud-Speicher-Server MinIO, OpenStack Swift, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage und Google Cloud Storage. Weitere Services lassen sich über rclone anbinden – gewissermaßen das rsync für Speicher in der Cloud.