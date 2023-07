Inhaltsverzeichnis Flacher und knackiger ist keine andere Tastatur: Cherry KW X ULP im Test Mechanische Mini-Switches Produktionsprobleme können die Tastatur verziehen Fazit

Cherry hat mit den MX Ultra Low Profile (ULP) einen besonders flachen mechanischen Switch für Tastaturen aufgelegt. Ihr Debüt feierten diese Taster in Notebooks, mittlerweile gibt es aber auch die ersten PC-Tastaturen mit ihnen. Eine davon ist Cherrys eigene KW X ULP.

Die Cherry-Tastatur lässt sich wahlweise per USB Typ C oder drahtlos mit einem PC verbinden. Für den drahtlosen Einsatz liegt ein 2,4-GHz-Dongle bei, der sich beim Transport einfach in einem magnetischen Schacht unterbringen lässt. Alternativ beherrscht die Tastatur Bluetooth. Das Umschalten erfolgt über einen einzigen Tastendruck. Der Akku ist fest eingebaut und wird per USB-C-Anschluss aufgeladen.

Die Tastatur hält mit ausgeschalteter Beleuchtung mehrere Wochen Büroalltag durch, auch mit eingeschalteten LEDs sollte der 2800-mAh-Akku keine Probleme bereiten. Alle Tasten bis auf jene mit dem Cherry-Logo leuchtet weiß – das Logo verwendet eine RGB-LED zur Visualisierung des Akkustandes.