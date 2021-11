”Forza Horizon 5” angespielt: Zurück auf der Pole Position​

”Forza Horizon 5” tritt das schwere Erbe des Vorgängers an, der 2018 ungefährdet auf den ersten Platz der Arcade-Racer stürmte. Kein ”The Crew” oder ”Dirt” konnten da bis jetzt mithalten. Entwicklungsstudio Playground Games lässt deshalb beim Nachfolger das erfolgreiche Spielprinzip nahezu unangetastet. Das wird besonders Fans freuen, die ihre teure Xbox Series X/S endlich mal ein wenig ausreizen wollen.

Kaum werden wir mit unserer Corvette aus dem Flugzeug geworfen und krachen mitten in ein Rennen, jubeln uns die Massen zu, während die Radiomoderatoren Disco-Tracks auflegen und marktschreierisch die Lust am ungehemmten Fahrspaß feiern. Schnell krachen die hochgetunten Ford Escorts durch die Wälder, unser Mustang GT lässt beim illegalen Straßenrennen die Räder aufheulen und der frisch restaurierte VW Käfer springt über die Rampe ins Glück. Aber Stop! Drücken wir mal am Gamepad auf die Rückspultaste und fangen von vorne an.

Tiefer, breiter, schneller

Wie der Vorgänger ist ”Forza Horizon 5” ein Open-World-Arcade-Racer. Entwicklungsstudio Playground Games führt uns diesmal nach Mexiko, nachdem Teil 4 in Großbritannien spielte. Dank unterschiedlicher Klimazonen geht es nun durch den Dschungel, über holprige Pisten und enge Gassen. Als künftiger Rennsportstar setzen sich Spieler und Spielerinnen in das Cockpit unterschiedlicher Fahrzeugtypen vom Buggy über den Renntruck bis zum experimentellen Rennboliden und liefern sich rasante Duelle mit der Konkurrenz. Wer will, kann eine Hilfslinie einschalten. Wenn das Auto dann doch mal in einer Häuserwand hängen bleibt, hilft die Rückspultatste. Nach einem Sieg gibt es Erfahrungspunkte und Geld, das in neue Autos und Upgrades investiert wird.

Bild 1 von 5 "Forza Horizon 5" angespielt (5 Bilder) Spektakulär, umfangreich und detailverliebt: ”Forza Horizon 5” rast auf die Pole Position der Arcade-Racer. (Bild: heise online)

Sind bestimmte Erfahrungsstufen erreicht, können die Spieler neue Festivalzentren für Straßenrennen oder Offroad-Jagden frei schalten. Das geschieht aber nicht auf Knopfdruck. Stattdessen müssen Spieler und Spielerinnen dies erst durch eine Art Minispiel freischalten. Dazu fahren sie an einen bestimmten Ort, um Dinge zu suchen oder liefern sich ein Rennen mit einem Konkurrenten. Manchmal helfen wir auch Studenten bei der Landvermessung oder machen uns mit einer Archäologin auf die Suche nach dem besten Foto-Motiv in den Ruinen der Ureinwohner. Ist eine Rennserie komplett freigeschaltet, geht es in einem besonders langen und knackigen Rennen fast durch das ganze Land.

Rennsportparadies

Stillstand gibt’s in "Forza Horizon 5" nicht, immer ist etwas zu tun. Rampen bieten Weitsprung-Herausforderungen, Drifts können in speziellen Parkours perfektioniert werden oder es geht mit rasender Geschwindigkeit über den Highway, um mit möglichst hohem Tempo geblitzt zu werden. Überall gibt es Erfahrungspunkte, selbst wenn man einfach durch die Landschaft mäht und einen Baum nach dem anderen umwälzt. Schnell poppen überall auf der Karte neue Rennen und Herausforderungen auf.

Gameplay-Trailer zu "Forza Horizon 5" (Quelle: Microsoft)

Ob es alleine oder online zur Sache geht, ist Spielern und Spielerinnen überlassen. In der Regel treten sie in den Rennen gegen sogenannte Drivatars an, computergesteuerte KI-Abbilder von anderen realen Spielern, die deren Fahrgewohnheiten widerspiegeln sollen. Ausgebaut wurde der Onlinemodus: Hier können sich die Fans zu ”Kolonnen” organisieren, die gegeneinander Rennen fahren oder sich in einer Art Zerstörungsmodus aus der Arena kegeln.

Im Arcade-Modus werden zu bestimmten Zeiten kleine Parkours freigeschaltet, in denen wir ein paar Herausforderungen meistern sollten. Das machte nicht immer Spaß: Einmal sollten wir minutenlang immer wieder an einem Blitzer vorbeifahren, bis eine bestimmte Punktzahl erreicht war – langweilig. Dagegen sind die Rennen gegen die Drivatars besonders in höheren Schwierigkeitsgraden spannend und herausfordernd. Da muss jede Lenkbewegung sitzen, sonst endet die Spritztour mit dem Dodge Challenger schnell im Graben.

Verschiedene Rennsaisons mit unterschiedlichen Herausforderungen sollen den Spielspaß wie beim Vorgänger wochen- und monatelang am Leben erhalten. Die Fans können auch eigene Strecken, Herausforderungen oder Autolackierungen entwerfen, die sie der Community zur Verfügung stellen. Dazu kommen die obligatorischen Mikrotransaktionen, die aber für den spielerischen Fortschritt momentan nicht nötig sind. Wie schon der Vorgänger ist ”Forza Horizon 5” kein kurzes Vergnügen – mit immer neuen Inhalten sollen Spieler und Spielerinnen möglichst lange an die Marke gebunden werden.

Zwischenfazit

”Forza Horizon 5” ist ein enorm umfangreicher und abwechslungsreicher Arcade-Racer, mit dem nicht nur Rennfans ihre Freude haben, sondern auch Jäger und Sammler. In jedem Winkel dieser Welt gibt es irgendeine kleine Herausforderung, die sie entdecken und meistern können.

Trotz Tuning-Möglichkeiten sollte sich niemand auf eine Simulation freuen: Hier zählt ganz alleine der ungehemmte Fahrspaß. Wir brettern abseits der Straßen brachial durch die Landschaft, kassieren Zerstörungs-Boni und die paar Kratzer im Lack sind nur kosmetischer Natur. Playground Games fängt mit laut aufheulenden Motoren, detailreicher Grafik und einem irren Geschwindigkeitsgefühl die Faszination des Motorsports erneut fantastisch ein.

”Forza Horizon 5” erscheint am 9. November für Windows und Xbox One/ Series X/S (im Gamepass enthalten). Mit der Premium-Edition ist es bereits ab dem 05. November spielbar. Es kostet ca. 60 €. USK ab 6. Für unser Angespielt haben wir auf der Xbox Series X Runden gedreht.

(dahe)