Inhaltsverzeichnis Foto-Plug-ins für Lightroom und Photoshop: Nik Colletion 6 by DxO im Test Selektiv und nichtdestruktiv Fazit

Die Nik Collection 6 fasst acht Programme in einer Suite für Fotokorrektur und -effekte zusammen. Die meisten Nutzer dürften in den vergangenen Jahren aber nur drei verwendet haben: Das Farbeffektprogramm Color Efex, das Werkzeug zur Schwarz-Weiß-Umsetzung Silver Efex und die Simulation klassischer Filmeffekte wie Kratzer, Lichteinfall und Vignettierung Analog Efex. Sie fassen den Kern der Suite zum kreativen Umgang mit Digitalfotos zusammen und sie sind die einzigen, die in den vergangenen zehn Jahren Pflege erhalten haben.

Die übrigen fünf Programme: Viveza dient der Farbkorrektur, Dfine der Rauschminderung, HDR Efex setzt Belichtungsreihen zusammen, Sharpener sorgt für mehr Bildschärfe, Perspective korrigiert Verzeichnung sowie stürzende Linien. Bis auf letzteres, eine DxO-Eigenentwicklung, stammen sie alle vom ehemaligen Hamburger Softwarehersteller Nik. Die Programme laufen eigenständig sowie in Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop, DxO PhotoLab und erstmals auch in Affinity Photo.

Im Jahr 2017 übernahm der französische Softwarehersteller DxO die Nik Collection von Google. Der Suchmaschinenriese seinerseits hatte die Firma Nik im Jahr 2012 gekauft – und ließ dessen Software mit Ausnahme des Einsteigerprogramms Snapseed verwaisen. Die Popularität der Nik Collection indes blieb in Kreisen professioneller Fotografen über die Jahre ungebrochen.