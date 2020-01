Inhaltsverzeichnis Fototaugliche Multifunktionsdrucker mit sechs Tinten Teure Farben Einzelbesprechung Fazit Testtabelle Artikel in c't 2/2020 lesen

Wer seine Fotos selbst bearbeitet, möchte auch beim Ausdruck die Kontrolle behalten. Professionelle Fotodrucker bringen sie zwar in beeindruckender Qualität zu Foto- oder FineArt-Papier, kosten aber mindestens 500 Euro, und auf automatischen Duplexdruck und Scanner muss man verzichten. Foto-Multifunktionsdrucker für Heimanwender sind günstiger und universeller: Mit bis zu sechs Einzeltinten drucken sie Fotos in einer Qualität, die mit der vom Discounter-Fotodienst mindestens mithalten kann. Zudem eignen sie sich auch für alltägliche Druckaufgaben, fertigen Kopien an und bedrucken die Label-Seiten von beschichteten CD/DVD-Rohlingen.

Zwei aktuelle fototaugliche Multifunktionsgeräte durften in unserem Druckerlabor ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: der Canon Pixma TS8350 und der Epson Expression Photo XP-8600. Beide Geräte bekommt man schon für etwa 150 Euro. Als 3-in-1-Drucker scannen und kopieren sie auch, eine Faxfunktion und ein Vorlageneinzug für den Scanner fehlen jedoch.

Mit unterschiedlichen Papierarten kommen beide Testgeräte gut klar: Der Pixma TS8350 hat ein Fach für 100 Blatt Normalpapier vorn und einen hinteren Multifunktionseinzug für Fotopapier, Umschläge oder andere dickere Medien. Epsons XP-8600 bevorratet in zwei von vorn zugänglichen Fächern A4-Normalpapier und Fotopapiere bis 13 cm × 18 cm. Der hintere Einzug nimmt nur Einzelblätter entgegen.