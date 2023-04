Inhaltsverzeichnis Fünf smarte Citybikes von Ampler bis VanMoof im Test Aufbau Sitzposition, Fahrgefühl Reichweite App-Nutzung Ausstattung Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 11/2023 lesen

Für den urbanen Alltag müssen E-Bikes andere Qualitäten mitbringen als Räder für ausgedehnte Touren oder einen wilden Ritt abseits befestigter Straßen. Wir haben fünf Smartbikes getestet, die sich fürs tägliche Pendeln mittellanger Strecken um 15 bis 20 Kilometer (einfache Wegstrecke), den Einkauf und die Feierabendrunde eignen. Praktisch in der Stadt: eine Verzahnung von Fahrrad und Smartphone; sei es, um das Rad aufzuschließen, das Fahrverhalten anzupassen oder das Handy als Alarmanlage zu verwenden. Doch smart zu sein heißt nicht, dass die Räder andere Tugenden vernachlässigen dürfen, die "dumme" Artgenossen ohne App und Motor stadttauglich machen. Auch smarte E-Bikes sollten obendrein schlank, praktisch und wartungsarm sein.

Fünf Räder haben wir getestet. Weniger als 15 kg bringen das Rose Sneak Plus und das Urtopia Carbon 1 auf die Waage – inklusive Akku und Motor wohlgemerkt. Honbike Uni4 und VanMoof S5 sind die Schwergewichte mit 20 respektive 23 kg und damit noch immer so schwer wie etliche Stahlrösser in den Siebzigerjahren ohne Motorhilfe. Das Ampler Axel liegt in der Mitte. Das Mehrgewicht von Akku und Motor gegenüber unmotorisierten Rädern sparen die E-Bikes an anderer Stelle wieder ein: Fast ausnahmslos lassen die Hersteller die Schaltung weg. Mit Motorunterstützung braucht man die im Stadtverkehr auch nicht unbedingt. Einzig VanMoof hat im S5 eine Dreigangnabenschaltung untergebracht.

Gerne hätten wir auch den Nachfolger des Cowboy C3 in diesem Test gehabt. Das C4 hat einen etwas stärkeren Motor und weniger Peripherie von Zulieferern, ist dabei aber seinen Wurzeln als simples Stadtrad treu geblieben. Bis Veröffentlichung des Artikels war jedoch kein Testexemplar des C4 verfügbar.